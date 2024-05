Jalen Brunson in den Sphären von Michael Jordan! New York Knicks entscheiden Thriller in Spiel 1 mit umstrittener Crunchtime

Jalen Brunson hat die New York Knicks mit einer Gala im vierten Viertel zum einem hart umkämpften 121:117-Erfolg über die Indiana Pacers in Spiel 1 der Eastern Conference Semifinals geführt. Brunson überragte mit 43 Punkten, am Ende standen aber vor allem die Referees im Mittelpunkt.

Anzeige