"Ich werde ihn im Bus noch verprügeln": Die ewige Achterbahnfahrt mit Karl-Anthony Towns

Dafür ist sein Resümee, vor allem in der Postseason, aber einfach nicht gut genug. Towns hat den Dreierwettbewerb gewonnen, über seine Karriere trifft er 40 Prozent seiner Dreier in der Regular Season, doch das alles zählt in den Playoffs nicht mehr. Mit 28 Jahren gewann sein Team erstmals seit dessen Ankunft 2015 eine Playoff-Serie, die Jahre zuvor waren mit zahlreichen Enttäuschungen gespickt, auch weil Towns in der Postseason bei seinen drei Auftritten zuvor stets enttäuschte.

Mit Towns ist es immer eine Achterbahnfahrt und Spiel 4 war im Prinzip das klassische Towns-Spiel, wenn auch diesmal mit mehr positiven als negativen Aspekten. Es dauerte diesmal bis Mitte des dritten Viertels, bevor Towns überhaupt einen Dreier nahm, zuvor beschränkte sich der Dominikaner auf Drives und es fiel auf, dass er deutlich schneller eine Entscheidung traf.

Meist bewegte sich KAT direkt in Richtung Korb, nachdem er den Ball an der Dreierlinie erhalten hatte und entging so ein wenig der Rim Protection der Mavs, die ohnehin durch den Ausfall von Lively II etwas schwächer als in den anderen Spielen der Serie war. "Heute hat für ihn alles gepasst", meinte Anthony Edwards. "Dank ihm haben wir gewonnen", stellte Edwards fest, der selbst mit 29 Punkten, 10 Rebounds sowie 9 Assists an einem Triple-Double kratzte und die letzten drei Dreier von Towns im vierten Viertel alle servierte.