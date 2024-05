"Habe die Schnauze voll von ihm": Aaron Gordon entnervt die Minnesota Timberwolves

© getty

Aaron Gordon: Die Allzweckwaffe der Denver Nuggets

"Ohne ihn hätten wir heute nicht gewonnen", stellte auch Coach Michael Malone fest. "Nikola macht immer sein Ding, aber was Aaron heute gemacht hat, war fantastisch." Es war schließlich auch nicht nur das Scoring, was Gordon in den vergangenen beiden Spielen so wertvoll machte.

Der Forward verteidigte zunächst den enttäuschenden Karl-Anthony Towns (13, 5/18), später musste sich Gordon vermehrt gegen Edwards behaupten und war der einzige Nuggets-Spieler, dem Stops gegen den Ant-Man (44, 16/25) gelangen. Und nicht nur das: Gordon war es, der Denver nach einem mäßigen Start mit Korbattacken ins Rollen brachte und dann im dritten Viertel eine Schlüsselrolle übernahm, als Jokic mit vier Fouls für gut sechs Minuten auf die Bank musste.

Gordon ist zwar nicht Jokic, aber der 29-Jährige spielte nun Point Center und half mit, dass Denver die zweistellige Führung ohne den Joker konservieren konnte. Es erinnerte ein wenig an das Vorjahr, als Denver in den Playoffs die Minuten ohne den dreifachen MVP zumeist überstand, da Murray und Small-Ball-Center Gordon genügend Offense generieren konnten. So auch diesmal: Die Nuggets gewannen die knapp neun Minuten ohne Jokic mit +5, während die Wolves in 2:40 Minuten ohne Edwards bei -13 standen.