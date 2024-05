"Er schreibt seine Geschichte neu": Dallas Mavericks schwärmen von Kyrie Irving

Luka Doncic musste in der Kabine erst einmal durchschnaufen. Endlich! Im dritten Versuch konnten die Mavs die L.A. Clippers in den Playoffs schlagen, das 114:101 in Spiel 6 besiegelte das Schicksal der Clippers und Dallas zog zum zweiten Mal in drei Jahren in die Conference Semifinals ein.

"Für mich war das eine riesige Motivation", meinte Doncic zu den Duellen mit den Kaliforniern. "Sie haben ein tolles Team und wir mussten verdammt hart arbeiten, umso glücklicher bin ich jetzt."

Gerade für Doncic war es Schwerstarbeit. Terance Mann bearbeitete den 25-Jährigen die ganze Serie über intensiv, dazu war auch Ivica Zubac kein so leichtes Opfer wie in der Vergangenheit. Der Dreier wollte nicht fallen (nur 24 Prozent), hinzu kam die Knieverletzung in Spiel 3, mit der sich Doncic durch den Rest der Serie kämpfte.

"Ich glaube nicht, dass es großartig besser wird", meinte der Slowene. "Ich werde eine Pause brauchen, vielleicht kriege ich die im Sommer."