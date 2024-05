Dereck Lively II besteht seine Feuertaufe: Der X-Faktor für die Dallas Mavericks in Spiel 3 gegen die OKC Thunder

© getty

Dereck Lively II: Die Prophezeiungen werden wahr

Aus dem Mavs-Lineup ist er schon nach einem Jahr nicht mehr wegzudenken: Livelys Größe gibt den Mavs vor allem in puncto Rebounding einen enormen Vorteil, den sie gegen ein vergleichsweise kleines Thunder-Team ausspielen können. In Spiel 3 schnappte er sich 3-Offensiv-Rebounds in 27 Minuten und bestrafte vor allem die kleinen Thunder-Lineups zu Beginn, wenn seine Minuten mit Chet Holmgren gestaffelt wurden.

Laut Cleaning the Glass holt Lively in diesen Playoffs bei jedem zehnten Korbabschluss einen offensiven Rebound, bei Freiwürfen ist es sogar jeder Sechste. Solche Zahlen findet man sonst nur in den Sphären von Rudy Gobert und Nikola Jokic.

In der Defensive ist Lively als On-ball-Verteidiger passabel, seine Stärken hat er aber unter dem Korb. Vor allem in Dallas, wo man nicht mit der besten ersten Verteidigungsreihe am Perimeter ausgestattet ist, ist Livelys Länge und sein Shot-Blocking sehr wertvoll. Mit einer Blockrate von 2,5 Prozent in den Playoffs rangiert Lively auch in dieser Kategorie wieder in der Top-10 aller Big Men.