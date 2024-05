Jayson Tatum kontert frühe Mitchell-Show: Boston Celtics wieder in der Spur

Ein weiterer Cavs-Lauf brachte den Rückstand noch einmal in den einstelligen Bereich, dann aber netzte Payton Pritchard einen Logo-Dreier, dazu war Derrick White von Downtown erfolgreich. Beide Teams wirken nun platt, insbesondere die Stars auf beiden Seiten. Mitchell humpelte hier und da wegen seinen Knieproblemen, außer einem And-1 kam von ihm nicht mehr viel. Boston verwaltete den Vorsprung, während den Cavs Dreier fehlten, um wirklich noch einmal ein Comeback zu starten. So war ein Tatum-Fadeaway mit ablaufender Uhr zwei Minuten vor Schluss gefühlt der Dagger, Boston führte mit +14 und ließ sich das auch nicht mehr nehmen.

Somit haben sich die Celtics den Heimvorteil wieder zurückerobert und führen in der Serie mit 2-1. Spiel 4 findet am Dienstag um 1 Uhr deutscher Zeit erneut in Cleveland statt.