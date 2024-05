"Der talentierteste Backcourt in der Geschichte der NBA" - Kyrie Irving und Luka Doncic wachsen über sich hinaus

Anthony Edwards: "Ich habe das Schlimmste schon durchgemacht"

Durch die Schwierigkeiten von Edwards und Towns gerieten die starken Leistungen der restlichen Wolves schnell in Vergessenheit. Naz Reid hätte für seine Explosion in Spiel 2 eine Statue mitten in der Mall of America bei Minneapolis verdient, stattdessen wird man sich am meisten an seinen vergebenen Gamewinner erinnern. In Spiel 1 überragte Jaden McDaniels mit 24 Punkten, auch in Spiel 3 traf er wieder gut. Mike Conley spielt ebenfalls eine starke Serie, ohne sein Playmaking wäre Minnesota komplett aufgeschmissen.

Edwards und Towns glänzten bisher nicht als Playmaker in der Serie, auch wenn bei Edwards in Spiel 3 eine Steigerung zu sehen war. In diesem Bereich bewies sich Kyle Anderson erneut als große Hilfe, zudem hatte er auch immer wieder für einige Minuten Erfolg als Verteidiger gegen Doncic, er bringt mehr Masse mit als der Superathlet McDaniels.

Die Struktur für Edwards und Towns ist gegeben, vermutlich ist es dennoch zu spät. Selbst wenn sich nur ein oder zwei der acht Wolves in der Rotation ein schlechtes Spiel leisten, muss Dallas nur für eins der nächsten vier Duelle heiß laufen von Downtown, um eine ziemlich gute Chance zu haben. Und eine Antwort in der Defense gegen Doncic und Irving ist nicht gerade in Sicht.

Die Wolves zeigten sich zumindest bereits nach dem Spiel positiv. Naz Reid tönte: "Falls irgendjemand vier hintereinander in diesem Szenario gewinnen kann, sind wir das." Das Trio von Edwards, Anderson und Conley wirkte schon fast zu entspannt bei der Pressekonferenz. "Ich hab schon das Schlimmste durchgemacht, mir fällt der Himmel nie auf den Kopf. Uns bleibt nicht anderes, als positiv zu bleiben."