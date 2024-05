Luka Doncic entscheidet Spiel 2 gegen Minnesota Timberwolves: Die verschiedenen Level auf der Superstar-Skala

© getty

Doppelbesetzung zum Erfolg der Dallas Mavericks

Die Mavs haben den Luxus, dass sie nicht nur einen Superstar in Clutch-Momenten haben. Auch Kyrie Irving zeigte sich in Spiel 2 als eine überragende 1B-Option mit Killerinstinkt. Zumindest, als es darauf ankam. Spät bis ins dritte Viertel dauerte es, bis Irving Leben zeigte. Dann verwandelte er jedoch im Schlussabschnitt seine ersten vier Triples der Serie, so dass Doncic sich ein Stück weit zurücknehmen konnte. Der Slowene traf nur einen Wurf im Schlussviertel - den Gamewinner.

Mit wenigen Ausnahmen, unter anderem Spiel 1 gegen die Wolves, brauchte Irving oft lange, um ins Spiel zu kommen. Doch in der zweiten Halbzeit war er dafür meist zur Stelle mit wichtigen Treffern und Vorlagen. Es ist sicher wünschenswert für die Mavs, Doncic schon ab Spielbeginn mehr Last abzunehmen. Doch zwei Closer wie Dallas hat aktuell keine andere Mannschaft in den Playoffs, das ist die größte Stärke der Mavericks.

Dallas ist jedoch nicht nur doppelt besetzt mit zwei Killern, auch sonst ist das Motto der Mavs: Einmal doppelt, bitte! Zur Trade Deadline verstärkten sie sich mit Daniel Gafford, obwohl Dereck Lively II eine exzellente Rookiesaison spielt. Nun glänzen die beiden Highflyer abwechselnd, Irving und Doncic haben stets einen gefährlichen Finisher für Lobs in der Zone zur Verfügung. Dallas erzielte so bereits 116 Zonenpunkte (80 für Wolves) in der Serie. Lively und Gafford (5 Blocks in Spiel 2) haben zudem großen Anteil daran, Edwards den Zug zum Korb schwierig zu machen.

An diesem Punkt kommt das nächste Duo der Mavs ins Spiel. Derrick Jones Jr. und P.J. Washington, ebenfalls ein Neuzugang im Februar, treten als Edelverteidiger auf dem Flügel auf und erledigen viel Drecksarbeit. Offensiv kann man gerade von Jones nicht viel erwarten, auch Washington trifft seinen Dreier nur inkonstant. Dafür helfen die beiden Athleten dem Backcourt-Duo von Doncic und Irving an jeder Stelle aus.