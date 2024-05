Das fehlte Maxi Kleber bei seiner Rückkehr: Erkenntnisse zu Spiel 4 zwischen den Dallas Mavericks und Minnesota Timberwolves

© getty

Minnesota Timberwolves: Kyle Anderson ist die Spezialwaffe

In den Playoffs dreht sich alles um Matchups, und Kyle Anderson beweist sich mit jedem Spiel der Western Conference Finals weiter als wichtiges Puzzlestück gegen die Dallas Mavericks. Gegen die Suns kam er in den ersten drei Spielen kaum zum Einsatz, gegen die Nuggets wechselte es stark von Spiel zu Spiel. Gegen Dallas spielte er bisher jeweils mindestens 17 Minuten pro Partie, bis zum bisherigen Höhepunkt von knapp 25 Minuten in Spiel 4. Man könnte argumentieren, dass Anderson sich sogar für noch mehr Minuten empfahl.

Er erzielte zwar nur 2 Punkte bei 1/3 FG, beteiligte sich jedoch mit 3 Offensivrebounds, 4 Assists und 3 Steals. Zudem ist er der Prototyp eines Spielers, dessen Einfluss sich nicht direkt im Boxscore ablesen lässt. Zum einen hat er schon die ganze Serie über gute Phasen als Verteidiger von Doncic. Im Gegensatz zu Jaden McDaniels hat er die Masse, um einen ungewöhnlichen Spieler wie Doncic vor sich halten zu können.

Vielleicht kann sich "SloMo", der den Spitznamen für seine langsame, methodische Art in der Offense erhielt, auch einfach gut in Doncic hineinversetzen, der ebenfalls selten mit Geschwindigkeit gewinnt. Andersons Fähigkeiten als Vorbereiter sind extrem wertvoll bei den Wolves, bei denen sonst viel Last auf Conley und Edwards lastet. Das große Manko des 30-Jährigen ist sein quasi nonexistenter Distanzwurf. seinen langsam Release kann er überhaupt nur mit sehr viel Platz abdrücken, und selbst dann fällt der Dreier nicht gut genug.