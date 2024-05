Indiana schockt die Knicks mit Playoff-Rekord! Pacers mit Offensiv-Feuerwerk in Spiel 7 - Jalen Brunson zieht sich Fraktur zu

© getty

Jalen Brunson zieht sich Handfraktur zu

So war Donte DiVincenzo (39, 11/21 FG) mit neun verwandelten Dreiern der beste Scorer, dazu hauchte Alec Burks (26, 8/13) den New Yorkern von der Bank kommend Leben ein. Isaiah Hartenstein war kein Faktor, der Deutsche blieb in 30 Minuten ohne einen einzigen Punkt (0/2, 8 Rebounds).

Stattdessen holten sich die Pacers den einzigen Auswärtssieg der Serie und stehen erstmals seit 2014 wieder in den Conference Finals. Dort warten nun die Boston Celtics, die man unter anderem im Viertelfinale des In-Season Tournaments in Indy bezwingen konnte. Spiel 1 der Serie startet in der Nacht auf Mittwoch um 2 Uhr deutscher Zeit.

New York begann tatsächlich mit den fraglichen Hart und Anunoby, letzterer traf sogar schnell zwei Dreier, konnte sich nach seiner Oberschenkelverletzung vor elf Tagen aber kaum bewegen. Die Pacers versenkten dagegen zehn ihrer ersten elf Würfe und zeigten überragendes Shotmaking. Kleine Gerangel durften auch nicht fehlen, danach verwandelte Haliburton, zuvor ohne Punkte, gleich vier Jumper am Stück. Der Garden war plötzlich still, die Pacers schossen 76 Prozent im ersten Viertel und führten mit 39:27.