Patellasehne gerissen! Wolves-Coach verletzt sich schwer bei Sweep in Phoenix

Für die Wolves ist es der erste Sweep der Franchise-Historie, dazu gewann Minnesota erstmals seit 2004 wieder eine Playoff-Serie. Damals marschierten die Timberwolves als Top-Seed mit dem damaligen MVP Kevin Garnett bis in die Conference Finals, wo dann allerdings gegen die Los Angeles Lakers Schluss war.

Finch führte die Wolves in dieser Saison zur drittbesten Bilanz im Westen, 56 Siege waren zudem die zweitbeste Ausbeute in der Wolves-Geschichte, nur 2003/24 war man besser (58). Im Rennen um den Award des Coach of the Year ging Finch dagegen leer aus, der 56-Jährige belegte bei der Wahl Platz drei hinter Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder) und Jamahl Mosley (Orlando Magic).