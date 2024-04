Panel zum Start der NBA Playoffs: "Dallas kann jeden schlagen- mit einer Ausnahme"

© getty

NBA Playoffs 2024: Die Dallas Mavericks sind das zweitbeste Team im Westen

Robert Arndt: Die letzten Tage hätten für Dallas zumindest nicht besser laufen können. Denver ist auf der anderen Seite des Brackets, gleiches gilt für die Wolves und Suns. Dennoch wäre ich an dieser Stelle vorsichtig. Die Clippers sind eine einzige Wundertüte und sind in Bestform selbst in der Lage, Dallas das Leben verdammt schwer zu machen. Trotzdem sehe ich Dallas hier als minimalen Favorit. Ich habe es in unserer Vorschau schon angerissen, aber mit Doncic und Irving in Topform werden die Mavs immer eine Chance haben. Die große Frage wird für mich sein, ob die unerfahrenen Bigs wie Daniel Gafford, Dereck Lively II oder P.J. Washington auch wirklich in den Playoffs liefern können. Wenn ja, dann unterschreibe ich diese These, weil Dallas dann eine enorme Flexibilität hat und angemessen verteidigen kann. Aber noch einmal: Im Westen gibt es fünf Teams, die 50 Siege geholt haben, zehn mit mindestens 45. Matchups, Wurfglück, eine Hotstreak - es werden Nuancen sein, die im Westen entscheiden, wer weiterkommt und wer nicht.

Ole Labes: Vor der Saison habe ich die Clippers in die Finals getippt, da war James Harden noch nicht Nebenmann des Flügel-Superstar-Duos Kawhi Leonard und Paul George. Daran gebunden war die Voraussetzung, dass Leonard und George fit bleiben. Doch macht mich diese Saison der Clippers nun optimistischer oder pessimistischer für die zweite Kraft hinter den Nuggets? Los Angeles sah zwischenzeitlich wie eines der besten Teams der Liga aus, doch das Saisonende war beinahe verheerend. Die Mavs sehen brutal stark aus, Luka Doncic hat einen validen MVP-Case, Kyrie Irving hält sich momentan von Diskussionen abseits des Parketts fern. Für mich ist das Matchup Vierter gegen Fünfter mit Abstand das beste Duell der ersten Playoff-Runde, doch wer soll bei den Mavs auf dem Flügel Leonard und George verteidigen? Noch sehe ich die Clippers ein Stück vorne, doch es geht um Kleinigkeiten.

Stefan Petri: Ich muss sagen, dass ich im Gegensatz zu euch beiden nicht sehr viel von den Clippers erwarte. Die plötzliche Pause von Kawhi und die schmallippigen Kommentare dazu deuten nicht darauf hin, dass er in den Playoffs plötzlich wieder bei 100 Prozent ist. Dazu befindet sich Harden seit Wochen in "Playoff-Form". Wenn die Rollenspieler nicht von draußen die Lichter ausschießen, sind für mich die Mavs in der Serie ganz klarer Favorit. Aber okay, das war nicht die Frage. Nun, ich glaube, dass ich Dallas tatsächlich in jeder Serie vorne sehen würde, mit Ausnahme Denvers eben. Zwei überragende Scorer plus eine starke Defense, das kann kaum jemand kontern. Minnesota ist offensiv zu inkonstant, die Thunder zu jung, die Lakers und Warriors zu alt ... alles andere als das Erreichen der Conference Finals wäre für mich somit schon eine Enttäuschung.