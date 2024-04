"Eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse": Orlando Magic jagen Klay Thompson

Wie Tim Kawakami (The Athletic) meldet, werden die Magic dem 34-Jährigen im Sommer ein Angebot unterbreiten. "Es ist eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Liga, dass Orlando, ein Team mit viel Talent, aber wenig Shooting, vermutlich Klay im Sommer jede Menge Geld anbieten wird", schrieb Kawakami in seiner Kolumne.

Thompson ist im letzten Jahr seines Fünfjahresvertrags über 190 Millionen Dollar und kassiert in dieser Spielzeit insgesamt 43,2 Millionen. Der vierfache Champion und fünffache All-Star konnte sich mit den Warriors aber noch nicht auf eine vorzeitige Verlängerung einigen, obwohl Thompson bereits seit 2011 für die Warriors aktiv ist.

Mehreren Medienberichten zufolge wird Thompson deshalb im Sommer den Markt sondieren. Vor der Saison boten die Dubs wohl eine Verlängerung über zwei Jahre und 48 Millionen Dollar an, was der Guard jedoch ablehnte.