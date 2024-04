"Er ist ein Mann des Volkes!" NBA-Hüne beschert gegnerischen Fans kostenlosen Burger

Die Clippers (51-31) werden in der ersten Playoff-Runde in der Eastern Conference auf die Dallas Mavericks treffen, die Rockets (41-41) hatten die Postseason schon vor einigen Tagen endgültig verpasst. Dementsprechend locker sah man die Partie am Sonntagabend deutscher Zeit, bei den Gastgebern wurden Stars wie Paul George oder James Harden geschont.

So durfte im Schlussviertel bei den Rockets dann auch noch Center Boban Marjanovic über die zwölf Minuten ran. Der 35-Jährige kommt normalerweise nur hier und da in der Garbage Time für ein paar Minuten zum Einsatz, gerade mal 13 Partien absolvierte er in der Regular Season. Gegen die zweite Garde der Clippers durfte er sich mit 13 Punkten (6/8 FG) und 8 Rebounds auszeichnen, auch dank ihm gewannen die Rockets das letzte Viertel mit 31:22 und die Partie mit 116:105.

Seinen größten Moment hatte der Serbe allerdings 4:44 Minuten vor dem Ende an der Freiwurflinie, gefoult hatte ihn zuvor der deutsche Center Daniel Theis. Als er seinen ersten Freiwurf daneben setzte, wurde es nämlich laut in der mit 19.370 Zuschauern ausverkauften Halle.