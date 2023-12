NBA - Wie der Trade von O.G. Anunoby Dennis Schröder bei den Toronto Raptors beeinflusst

© getty

New York Knicks: Die Bank erleidet eine Schwächung

Barrett fehlte hier bisweilen die Größe und er war aufgrund seines wackeligen Shootings an der Seite von Julius Randle und Mitchell Robinson bzw. Isaiah Hartenstein immer ein schwieriger Fit. Anunoby ist dagegen einer der besten Schützen aus der Ecke und kann auch ein wenig für sich selbst kreieren, auch wenn dies in Toronto kaum zu sehen war. Ob er in New York mehr zeigen darf? Immer wieder gab es Berichte, dass sich Anunoby eine größere offensive Rolle wünscht, im System Thibodeau werden aber Brunson und Randle die Fixsterne bleiben.

Die große Frage bei den Knicks ist aber, wie man das Playmaking von Quickley und Barrett kompensieren kann. Barrett war zwar stets ineffizient, riss mit seinen Drives aber Lücken und war vor allem in der Transition eine echte Waffe. Dies fällt nun weg, gleiches gilt für Quickleys Produktion von der Bank. Über Jahre hinweg zählte die Knicks-Bank zum Goldstandard der Liga, vor allem wegen Quickley, der das mit Abstand beste Net-Rating aller Rotationsspieler hatte (+8,2). Ob Malachi Flynn in den Plänen der Knicks eine Rolle spielt, ist fraglich, in Toronto waren die Minuten des Backup-Guards keine Offenbarung. Womöglich bekommt auch Miles McBride nun mehr Chancen, der 23-Jährige unterschrieb nach dem Trade umgehend eine Vertragsverlängerung.

Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, die Minuten von Brunson und Randle mehr zu splitten, um zumindest einen guten (und verlässlichen) Creator über die kompletten 48 Minuten auf dem Feld zu haben. Bislang machte 'Thibs' dies nur in Notfällen (z.B. bei Foulproblemen), nun könnte er dazu gezwungen werden, da mit Hartenstein und DiVincenzo weitere Playmaker in der Starting Five stehen.