"Können nicht mit ein, zwei Spielern gewinnen": Dennis Schröder klagt über Eigensinn bei den Toronto Raptors

Dennis Schröder beklagt Individualismus in der NBA

Schon in der Vorsaison hatte Präsident Masai Ujiri über "Eigensinnigkeit" geklagt, ohne dabei Namen zu nennen. Schröder schlug nun in eine ähnliche Kerbe. "Wir müssen uns gegenseitig anfeuern, wenn wir einen Stop bekommen oder wenn jemand einem Ball nachhechtet", forderte der 30-Jährige. "Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber genau das hatte ich im Sommer mit der Nationalmannschaft, wo jeder für den anderen da war."

Nun sind aber die Nationalmannschaft und eine NBA-Franchise zwei verschiedene Paar Schuhe, was auch Schröder anmerkte. "Ich weiß, dass es in der NBA ein bisschen anders läuft, weil es hier mehr um einzelne Personen geht, aber am Ende des Tages kannst du nicht gewinnen, wenn man nur auf sich selbst schaut."