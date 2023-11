NBA - Trades und Gerüchte im News-Blog: Zach LaVine hat wohl eine Wunschliste

Spätestens am 15. Dezember nimmt der Trade-Markt so richtig an Fahrt auf, dann dürfen auch wieder die Spieler getradet werden, die im Sommer neue Verträge unterschrieben haben. Doch schon jetzt brodelt es in der Gerüchteküche. SPOX sammelt alle Trade-Gerüchte.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

© getty Trade-Gerüchte vom 20. November 2022 NBA - Zach LaVine hat wohl Wunschliste für Trade Die Chicago Bulls sind Berichten zufolge offen für einen Trade von Zach LaVine und auch der Spieler selbst scheint dem nicht abgeneigt zu sein, wie seine letzten Kommentare vermuten ließen. Laut Jake Fischer (Yahoo Sports) haben LaVines Berater bereits bei den Lakers, Heat und Sixers schon angeklopft und auch LaVine scheint dafür offen zu sein. Ein weiteres Team, für welches LaVine angeblich gerne spielen würde, sind laut Fischer die San Antonio Spurs. Der Bulls-Star hat eine gute Beziehung zu Head Coach Gregg Popovich, nachdem die beiden bei Olympia 2020 zusammen die Goldmedaille gewannen. Auch Sacramento steht auf der Wunschliste von LaVine, hier gibt es ebenfalls eine Connection. 2018 unterzeichnete LaVine ein Offer Sheet bei den Kings, welches die Bulls aber matchten. Allerdings war damals noch Vlade Divac hauptverantwortlich in Kalifornien, inzwischen ist Monte McNair GM in Sacramento. Shams Charania (The Athletic) merkte zuletzt auch an, dass sich die Toronto Raptors ebenfalls mit LaVine beschäftigen. Wie ernst ihr Interesse aber wirklich ist, ist nicht klar. Zach LaVine: Seine Stats in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Wolves 206 28,9 13,7 44,5 37,8 2,9 3,2 Bulls 360 34,5 24,5 47,0 38,3 4,6 4,3 GESAMT 566 32,5 20,5 46,3 38,2 4,0 3,9

© getty NBA - Chicago Bulls haben Interesse an Tyler Herro Die Miami Heat werden als ein Interessent für LaVine gehandelt und ein logischer Gegenwert wäre Tyler Herro, der schon den gesamten Sommer während des Pokers um Damian Lillard in Trade-Gerüchten steckte. Portland zeigte damals kein Interesse, im Fall der Bulls soll das laut Jake Fischer (Yahoo Sports) anders sei. Herro laboriert derzeit an einer Knöchelverletzung, welche er sich beim Sieg in Memphis vor zwei Wochen zuzog. Seither gewannen die Heat vier der nächsten fünf Spiele, nur in Chicago setzte es kürzlich nach sieben Erfolgen am Stück einen Dämpfer. Herro legt in dieser Saison 22,9 Punkte, 5 Rebounds sowie 4,6 Assists bei Quoten von 44,7 Prozent aus dem Feld sowie 41 Prozent von der Dreierlinie auf. Der 23-Jährige befindet sich im ersten Jahr seines 120-Millionen-Dollar-Deals über vier Jahre und kassiert in dieser Spielzeit 27 Millionen Dollar.