NBA: Toronto Raptors geben wohl OG Anunoby an die New York Knicks ab - hat der Trade Auswirkungen auf Dennis Schröder?

Im Gegenzug sollen RJ Barrett und Immanuel Quickley nach Toronto wechseln. Außerdem werden die Raptors einen Zweitrunden-Pick für 2024 erhalten und geben dazu auch noch Big Man Precious Achiuwa und Guard Malachi Flynn ab, wie Shams Charania (The Athletic) nachschob.

Schon seit Monaten steckte Anunoby in Trade-Gerüchten, dessen Vertrag zwar noch bis 2025 läuft, aus diesem er aber schon im kommenden Sommer aussteigen kann, wenn er seine Spieler-Option über knapp 20 Millionen Dollar nicht zieht. Das ist wahrscheinlich, denn auf dem freien Markt kann der gebürtige Engländer deutlich mehr verdienen.

Die Raptors hatten Anunoby 2017 mit dem 23. Pick im Draft ausgewählt, zwei Jahre war er Teil des Titelteams, das Toronto seine einzige Meisterschaft bescherte. Bislang hatten sich die Kanadier aber geziert, den 3-and-Spezialisten abzugeben, Gerüchten zufolge wurden den Raptors im Vorjahr bis zu drei Erstrundenpicks für dessen Dienste geboten.

Es ist wahrscheinlich, dass Anunoby im kommenden Sommer einen langfristigen Deal in New York unterschreiben wird, sonst hätten die Knicks diesen Deal sicherlich nicht gemacht. Anunoby dürfte R.J. Barrett in der Starting Five ersetzen, der frühere Nr.3-Pick konnte die hohen Erwartungen nie komplett erfüllen. Der 24-Jährige, der in dieser Saison im Schnitt auf 18,2 Punkte und 4,3 Rebounds pro Partie kommt, kehrt damit in seine Geburtsstadt zurück.