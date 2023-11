NBA - Daniel Theis fügt sich gut bei L.A. Clippers ein: Der Weltmeister kann den Hall of Famern helfen

Daniel Theis hat mit einer starken Vorstellung in seinem zweiten Spiel für die L.A. Clippers gezeigt, wie er dem Team helfen kann. Der Weltmeister überzeugte gegen die San Antonio Spurs mit 19 Punkten.

Es war eine frustrierende Situation für Theis in Indiana nach dem Trade im Sommer 2022 aus Boston. Zunächst musste sich der Big Man einer Knie-OP unterziehen, danach erhielt er von Coach Rick Carlisle keine Chance mehr. Die Clippers bieten für Theis nach dem Buyout eine neue Chance und gegen San Antonio wurde sichtbar, dass der 31-Jährige dem Team durchaus helfen kann.

19 Punkte (8/10 FG) und 7 Rebounds verbuchte Theis in 21 Minuten beim 124:99-Sieg der Clippers in San Antonio, womit die Clippers die nun beiden Spiele mit dem früheren Bamberger im Lineup für sich entschieden haben. "Es macht so viel Spaß, mit vier zukünftigen Hall of Famern zusammenzuspielen", meinte Theis nach der Partie. "Dass wir gewinnen, macht es nur noch besser. Ob ich Würfe bekomme, ist mir völlig egal. Ich setze Blöcke und versuche, dass die Jungs so Freiräume bekommen."

Gegen die Spurs gelang dies, wobei San Antonio zu diesem Zeitpunkt kein Maßstab sein darf. Trotzdem bringt Theis ein Element, welches den Clippers helfen kann. Durch die Verletzung von Mason Plumlee fehlt ein echter Backup-Big und damit auch ein möglicher Pick'n'Roll-Partner für James Harden oder auch Russell Westbrook.