NBA - News und Gerüchte: Liga betont 82 Saisonspiele und sieht keinen Zusammenhang mit Verletzungen

Die NBA will in der kommenden Saison die Stars auf dem Court sehen - und zwar so oft wie möglich. Das hat NBA-Vize Joe Dumars betont. Einen Zusammenhang zwischen Erholungspausen und weniger Verletzungen gebe es zudem nicht. Außerdem: Die Hornets entlassen Kai Jones und Klay Thompson will bei den Warriors bleiben.

NBA-News: Liga betont Wichtigkeit der 82 Saisonspiele NBA-Legende Joe Dumars, aktuell Executive Vice President und Head of Basketball Operations in der Liga und damit so etwas wie die rechte Hand von Commissioner Adam Silver, hat am Mittwoch die Wichtigkeit der 82 Saisonspiele bekräftigt. Man habe Teams und Spielern gegenüber kommuniziert, "dass wir sehr betonen, dass es sich um eine Saison mit 82 Spielen handelt." In den letzten Jahren haben immer weniger Spieler überhaupt an der 82-Spiele-Marke geknabbert, vor allem Stars werden regelmäßig geschont, was zu Unmut bei den Fans geführt hat. Laut Dumars würden derartige Pausen aber nicht notwendigerweise dazu führen, dass sich Spieler seltener verletzen. "Wir haben mehr Datenmaterial bekommen und das zeigt eben nicht, dass es zwischen den Pausen und weniger Verletzungen oder geringerer Müdigkeit einen Zusammenhang gibt", erklärte Dumars. Was die Daten belegen würden, seien eine geringere Effizienz im zweiten Spiel innerhalb von zwei Tagen, also dem Ende von "Back-to-backs". Dumars weiter: "Aber was Verletzungen und so angeht, haben wir festgestellt, dass das so nicht zu belegen ist." Die Liga hat bereits eine "Player Participation Policy" eingeführt: In Zukunft können MVP-Awards und weitere wichtige individuelle Ehrungen nur noch gewonnen werden, wenn man mindestens 65 der 82 Spiele absolviert. Außerdem gibt es Geldstrafen, wenn Spieler aussetzen, ohne dass eine Verletzung vorliegt. Dumars verriet auch, dass beim neuen Fokus der Liga die Verhandlungen um einen neuen TV-Deal in den USA und Kanada ebenfalls eine Rolle spielen. "Alles spielt mit rein: die Reaktion der Fans, Spieler, TV-Partner. Absolut ist das ein Teil davon. Etwas anderes zu behaupten wäre einfach nur unehrlich." Der aktuelle TV-Deal läuft nach der Saison 2024/25 aus.

NBA-News: Charlotte Hornets entlassen Kai Jones Die Charlotte Hornets haben sich vom früheren Erstrundenpick Kai Jones getrennt. Das gab General Manager Mitch Kupchak am Mittwoch bekannt. Der 22-Jährige Big Man hatte in den vergangenen Tagen mit seltsamen Social-Media-Posts für Aufsehen gesorgt, dabei auch Teamkollegen kritisiert und am Montag auf X/Twitter schließlich einen Trade gefordert. In zwei Jahren bei den Hornets absolvierte Jones 67 Spiele und kam im Schnitt auf 2,7 Punkte und 2 Rebounds in rund neun Minuten Einsatzzeit. Charlotte hatte ihn im Draft 2021 in einem Trade mit den New York Knicks an 19. Stelle bekommen.