News und Gerüchte: Denver Nuggets und Boston Celtics laut GM-Umfrage Favorit auf NBA-Titel

Für die 30 General Manager der NBA-Teams sind die Denver Nuggets und Boston Celtics Favoriten auf den Titel in der Saison 2023/24. Das ergab die alljährliche, von nba.com durchgeführte Umfrage. Außerdem: Ein Hornets-Guard muss unters Messer und Nuggets-Coach Michael Malone betrauert seinen Vater.

NBA-News: Hornets-Guard James Bouknight muss unters Messer

Wie die Charlotte Hornets per Pressemitteilung erklärten, wird sich Guard James Bouknight am Mittwoch am Meniskus im linken Knie operieren lassen müssen. Der 23-Jährige hat sich die Verletzung am Dienstag im Training Camp zugezogen. Er wird mindestens vier Wochen ausfallen.

In der vergangenen Saison kam der Lottery Pick von 2021 in 34 Spielen auf 5,6 unkte und 1,2 Assists im Schnitt.