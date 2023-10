News und Gerüchte: Shaquille O'Neal will potenzielles Expansion-Team in Las Vegas ohne Partner - Paul George spricht über Konflikt mit Devin Booker

Shaquille O'Neal hat mitgeteilt, dass er ein potenzielles Expansion-Team der NBA in Las Vegas ganz alleine besitzen wollen würde. Paul George spricht über seinen Konflikt mit Devin Booker und Kai Jones fordert einen Trade von den Charlotte Hornets.

LeBron James deutete in den vergangenen Jahren immer wieder an, dass er nach dem Ende seiner aktiven Karriere interessiert wäre an einem Investment in ein Expansion-Team. Las Vegas gilt gemeinsam mit Seattle als führender Kandidat für eine neue NBA-Franchise.

"Ich hätte gerne meine eigene Gruppe", sagte Shaq: "Ich weiß, dass Vegas noch kein Team bekommen hat, aber in diesem Fall wäre ich gerne Teil davon. Ich will mit niemandem eine Partnerschaft eingehen. Ich will das alles nur für mich." Ganz eindeutig erscheint seine Aussage nicht, da er doch von einer Gruppe spricht. Vermutlich würde er sich diese Gruppe von Investoren gerne selbst aussuchen, eventuell wollte er mit seiner Aussage auch andere ehemalige Spieler ausschließen.

Michael Jordan gehört laut einer Forbes-Veröffentlichung der vergangenen Woche zu den 400 reichsten US-Amerikanern, als erster ehemaliger Profisportler. Shaquille O'Neal scheint ihm Konkurrenz zu machen, oder der Diesel verschätzt sich etwas mit seinen Ambitionen. O'Neal verriet Arash Markazi ( The Messenger), dass er gerne zum Besitzer eines möglichen Expansion-Teams der NBA in Las Vegas werden wollen würde. Ohne Partner!

"Ich weiß nicht mehr, welche Frage ich Klay gestellt habe", führte George aus: "Aber Klays Antwort war seine Antwort. Ich stelle nie Fragen wegen Clickbait oder damit jemand etwas sagt, was Fragen aufwirft. Klay hat aus einer ehrlichen Perspektive geantwortet. Was er gesagt hat, war seine Antwort."

"Ich weiß nicht, wie das Ganze entstanden ist. Devin und Ich haben uns immer gut verstanden, er war wie ein kleiner Bruder, als er in die Liga kam. Die Situation hat sich aufgeheizt in den Playoffs, und nun hat unser Verhältnis eine andere Temperatur. Es geht um Respekt, und jetzt wurde eine Linie überschritten."

Bei der Playoff-Serie zwischen den Phoenix Suns und L.A. Clippers im vergangenen April kam ein Konflikt zwischen Paul George und Devin Booker zum Vorschein, der in der Offseason eskalierte. Booker warf George vor, Klay Thompson in seinem Podcast mit einer Frage aufgefordert haben, etwas Schlechtes über Booker zu sagen. George äußerte sich nun im Gespräch mit Taylor Rooks ( Bleacher Report) dazu.

© getty

NBA News: Kai Jones fordert Trade von Hornets

"Ich habe die Charlotte Hornets offiziell gebeten, mich zu traden", schrieb Kai Jones am Montag via X, versehen mit dem Hashtag "GOATLIFE". Shams Charania (The Athletic) hatte am 30. September mitgeteilt, dass Jones nicht mehr an den Aktivitäten des Teams teilnahm und es keinen Zeitplan für seine Rückkehr gäbe. Jones verpasse das Training Camp aufgrund persönlicher Gründe und sei in konstanter Kommunikation mit dem Team.

Jones wurde im Draft 2021 an 19. Stelle von den Hornets ausgewählt. In seiner Rookiesaison kam er nur zu 21 Einsätzen und legte durchschnittlich 1,0 Punkte in 3,0 Minuten ein, diese Werte stiegen in seinem zweiten Jahr auf 3,4 Punkte in 12,0 Minuten über 46 Partien.