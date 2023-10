NBA: Die Over/Under-Tipps der SPOX-Redaktion für alle 30 Teams in der Saison 2023/24

Am 25. Oktober startet die neue NBA-Saison. Wir werfen einen Blick auf die Over/Under-Linien aller 30 Teams und geben eine eigene Einschätzung ab, ob sie diese Zahl erreichen oder nicht (Quelle: BetMGM).

Over/Under bedeutet: Die Buchmacher sagen den Teams eine Bilanz in der 82 Spiele langen Regular Season voraus. Wir entscheiden uns ausgehend für "Over" (= das Team wird besser sein) oder "Under" (= das Team wird schlechter sein. Wir sind ehrlich, im Vorjahr performten wir bei Over/Under so schlecht wie noch nie. Am Ende stand immerhin für uns eine ausgeglichene Bilanz (15-15). Wagen wir für die neue Saison einen weiteren Versuch, um es diesmal besser zu machen. NBA: Die wichtigsten Termine 2023/24 Datum Event 3. Oktober Start des Training Camps 5. Oktober - 21. Oktober Preseason in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober Start der regulären Saison 2023/24 3. November Start In-Season Tournament 9. Dezember Finale In-Season Tournament 8. Februar Trade Deadline 16. -18. Februar All-Star Wochenende (Indianapolis) 14. April Ende der regulären Saison 2021/22 16. - 19. April Play-In-Turnier 20. April Start der NBA Playoffs 6. Juni Start der NBA Finals

© getty Atlanta Hawks Over/Under: 42,5

42,5 Bilanz 2022/23: 41-41 Niemand verkörperte in der Vorsaison so sehr das Mittelmaß wie Atlanta. Am Kader hat sich wenig getan, aber im Schlussspurt zeigte der Pfeil mit Neu-Coach Quin Snyder deutlich nach oben. Auf dem Papier sollte Atlanta zu den besseren Teams im Osten zählen und auch um einen direkten Playoff-Platz (= Top-6) kämpfen können. SPOX-Tipp: Over 30 Teams, 30 Analysen: Der ultimative Guide für die neue NBA-Saison

© getty Boston Celtics Over/Under: 54,5

54,5 Bilanz 2022/23: 57-25 Mit den Trades für Kristaps Porzingis und Jrue Holiday haben die Celtics ordentlich aufgerüstet, das allerdings zu Lasten der Kadertiefe. In der Spitze ist niemand besser als Boston besetzt, allerdings gibt es dahinter jede Menge Fragezeichen. Al Horford und Porzingis werden nicht immer verfügbar sein, die Regular Season hat ohnehin nicht die höchste Priorität. Dazu wird sich das Team mit seinen vielen Neuen erst einmal finden müssen. So könnte es mehr Niederlagen als angenommen geben. SPOX-Tipp: Under

© getty Brooklyn Nets Over/Under: 37,5

37,5 Bilanz 2022/23: 45-37 Der Großteil der Siege wurde noch mit Irving und Durant eingefahren, danach waren die Nets eher unteres Mittelmaß in der Liga. Darauf wird es auch in der anstehenden Saison hinauslaufen, weil die absolute Star-Power fehlt. So ganz klar ist die Richtung der Nets auch noch nicht, vermutlich wird es während der Saison noch den ein oder anderen Trade geben. Wer kann, sollte um diese Line einen Bogen machen, da es hier so viele verschiedene Szenarien gibt. SPOX-Tipp: Under

© getty Charlotte Hornets Over/Under: 30,5

Bilanz 2022/23: 27-55 Es ist schon erstaunlich, dass Charlotte aus einer absoluten Seuchensaison am Ende noch 27 Siege herausgepresst hat. LaMelo Ball fehlte die halbe Spielzeit, Miles Bridges war überhaupt nicht beim Team. Alleine deswegen sollte Charlotte besser werden. Ein weiterer Faktor ist, dass Charlotte seinen eigenen Pick nicht hält - Tanking sollte also keine Rolle spielen. SPOX-Tipp: Over

© getty Chicago Bulls Over/Under: 40,5 Bilanz 2022/23: 40-42 Noch so eine schwierige Line. Die Bulls waren mit Ausnahme des langzeitverletzten Lonzo Ball vergleichsweise gesund, insbesondere die Big Three. Die Neuverpflichtungen Torrey Craig und Jevon Carter sind sinnvolle Ergänzungen, lassen das Pendel aber weder in die eine noch in die andere Richtung ausschlagen. Wir bleiben skeptisch, dass Chicago erneut eine Top-5-Defense stellen wird. SPOX-Tipp: Under

© getty Cleveland Cavaliers Over/Under: 50,5

50,5 Bilanz 2022/23: 51-31 Der Kern des Teams ist eingespielt und noch recht jung, dazu wird das Double-Big-Lineup in der Regular Season erneut sehr gut funktionieren. Clevelands Defense sollte weiterhin zu den besten der Liga gehören, dazu bringen Max Strus und Georges Niang Shooting und Erfahrung. Vieles spricht also dafür, dass Cleveland zum zweiten Mal in Folge die 50-Siege-Marke knacken wird. SPOX-Tipp: Over

© getty Dallas Mavericks Over/Under: 45,5

45,5 Bilanz 2022/23: 38-44 Gefühlt war die Vorsaison der Worst Case für die Mavs, der Kader ist nun wieder deutlich ausbalancierter und hat mehr Qualität. Gleichzeitig hat aber auch die Konkurrenz aufgerüstet, sodass das Over hier kein Selbstläufer ist. Mit Luka Doncic und Kyrie Irving gibt es zwar zwei absolute Superstars, doch in Sachen Ballhandling wird es wieder problematisch, wenn einer der beiden Spiele verpasst. SPOX-Tipp: Under

© getty Denver Nuggets Over/Under: 52,5

52,5 Bilanz 2022/23: 53-29 Der Champion hat an Tiefe eingebüßt, dafür sollte sich die Starting Five blind verstehen. Nikola Jokic wird ein wandelndes Triple-Double bleiben und im Spaziergang Zahlen wie aus einem Videospiel auflegen. Im Vorjahr reichte es für die 53 Siege, obwohl fast der komplette letzte Monat der Regular Season abgeschenkt wurde. SPOX-Tipp: Over

© getty Detroit Pistons Over/Under: 28,5

28,5 Bilanz 2022/23: 17-65 Cade Cunningham ist zurück, dazu gibt es mit Coach Monty Williams frischen Wind an der Seitenlinie. Aber ist das genug, um fast 30 Siege zu erreichen? In den vergangenen vier Jahren kam Detroit nie über 23 Erfolge hinaus, zumindest diese Marke sollte 2023/24 zu knacken sein. Es bleiben weiter zu viele Fragezeichen, als dass wir wirklich Vertrauen in die Pistons hätten. SPOX-Tipp: Under

© getty Golden State Warriors Over/Under: 48,5 Bilanz 2022/23: 44-38 Es war teilweise unerklärlich, in welcher Regelmäßigkeit die Warriors letzte Saison ein Auswärtsspiel nach dem anderen verloren. Es erscheint unwahrscheinlich, dass dies noch einmal so läuft. Stattdessen sollten die Dubs näher an den 53 Erfolgen aus der Meistersaison 2021/22 sein. Wir setzen in diesem Fall auf ein leichtes Over und glauben, dass Golden State die 50 Siege knapp erreichen wird. SPOX-Tipp: Over

© getty Houston Rockets Over/Under : 31,5

: 31,5 Bilanz 2022/23: 22-60 Sind die Rockets mit ihren Neuverpflichtungen um Fred VanVleet, Dillon Brooks, Rookie Amen Thompson oder Coach Ime Udoka wirklich zehn Siege besser als im Vorjahr? Wir tendieren hier zu einer positiven Antwort, auch weil toxische Spieler wie Kevin Porter Jr. wenig oder gar nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Mit ein bisschen Glück ist das Play-In möglich. SPOX-Tipp: Over

© getty Indiana Pacers Over/Under: 38,5

38,5 Bilanz 2022/23: 35-47 Die Pacers waren eine der Offseason-Darlings, doch wie viel besser in diese Mannschaft wirklich? Klar, mit Tyrese Haliburton war man im Vorjahr auf Playoff-Kurs, aber alleine die Berichte um die schwierigen Vertragsverhandlungen mit Buddy Hield deuten darauf hin, dass Indiana nicht mit aller Gewalt gewinnen möchte. Hield war mit seinem Shooting enorm wichtig für die Pacers, nun dürfte der ineffiziente Ben Mathurin mehr Minuten sehen. Wohl fühlen wir uns nicht, glauben aber dass die Pacers knapp drunter bleiben werden SPOX-Tipp: Under

© getty L.A. Clippers Over/Under: 46,5

46,5 Bilanz 2022/23: 44-38 Einmal würfeln, bitte! Bleibt Kawhi Leonard diesmal eine ganze Saison fit? Wie viel Load Management wird es mit den neuen Regeln geben? Kann das mit Russell Westbrook wirklich funktionieren? Diese Clippers sind einmal mehr eine Wundertüte, zwischen 40 und 55 Siegen erscheint hier alles möglich. Nachdem wir eine Münze geworfen haben, entscheiden wir uns für ein Over. SPOX-Tipp: Over

© getty Los Angeles Lakers Over/Under: 47,5

47,5 Bilanz 2022/23: 43-39 Wir haben so etwas wie Kontinuität bei den Lakers: Der Kader wurde zusammengehalten, hier und da sinnvoll ergänzt. Es bleiben wie immer Fragezeichen hinter der Gesundheit von LeBron James und Anthony Davis, allerdings besitzt das Team nun eine ordentliche Tiefe, um nicht komplett zusammenzufallen. SPOX-Tipp: Over

© getty Memphis Grizzlies Over/Under: 45,5

45,5 Bilanz 2022/23: 51-31 Die ersten 25 Spiele werden die Grizzlies ohne Ja Morant auskommen müssen, in der Vergangenheit konnte dies kompensiert werden. Backup-Guard Tyus Jones ist weg, gleiches gilt für Defensiv-Spezialist Dillon Brooks. Marcus Smart wird einiges davon auffangen, dennoch wirkt der Kader im Vergleich zum Vorjahr einen Tick schwächer. SPOX-Tipp: Under

© getty Miami Heat Over/Under: 46,5

46,5 Bilanz 2022/23: 44-38 Kein Team spielte im Vorjahr so viele knappe Spiele wie Miami, meist wurden diese erfolgreich bestritten. Inzwischen ist es auch statistisch bewiesen, dass Clutch Play nichts ist, was über Jahre beständig bleibt. Die Heat sind der Verlierer der Lillard-Saga und haben in Gabe Vincent und Max Strus zwei Stützen verloren. Butler und Adebayo sind zwar weiter da, aber vieles spricht für einen Rückschritt am South Beach. SPOX-Tipp: Under

© getty Milwaukee Bucks Over/Under: 56,5

56,5 Bilanz 2022/23: 58-24 Die Bilanz aus dem Vorjahr täuschte, die Bucks waren nicht das beste Team der Regular Season (Net-Rating nur Vierter). Mit Damian Lillard verändern sich die Parameter, dazu gibt es in Adrian Griffin einen neuen Coach und Giannis Antetokounmpo ließ sich im Sommer am Knie operieren. Es riecht nach einem langsamen Start, was Milwaukee den einen oder anderen Sieg kosten wird. SPOX-Tipp: Under

© getty Minnesota Timberwolves Over/Under: 44,5

44,5 Bilanz 2022/23: 42-40 Wer erinnert sich noch daran, wie harsch die Wolves im Vorjahr immer wieder kritisiert wurden?! Und doch waren es am Ende 42 Siege. Das Team hat Talent und sollte vor allem in der Regular Season eine gute Rolle spielen. Erst recht, da Anthony Edwards nun der unumstrittene Franchise Player ist. SPOX-Tipp: Over

© getty New Orleans Pelicans Over/Under: 44,5

44,5 Bilanz 2022/23: 42-40 Die alljährliche Wette, ob Zion Williamson eine Saison durchstehen kann. Spielt Zion 65-70 Spiele, dann ist ein Over gut möglich, ohne ihn eher nicht. So hart es auch ist, glauben wir es aber erst, wenn wir es sehen. SPOX-Tipp: Under

© getty New York Knicks Over/Under: 45,5

45,5 Bilanz 2022/23: 47-35 Eine Thibodeau-Truppe ist immer ein heißer Anwärter auf ein Over, deswegen machen wir an dieser Stelle gar keine großen Experimente. Mit DiVincenzo wurde der Kader noch einmal sinnvoll ergänzt und mit der Villanova-Connection (Brunson, DiVincenzo, Hart) sollte die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmen. Dazu haben die Knicks auch ohne Obi Toppin eine der besten Second Units der Liga, das ist vor allem in der Regular Season wertvoll. SPOX-Tipp: Over

© getty Oklahoma City Thunder Over/Under: 44,5

44,5 Bilanz 2022/23: 40-42 Kann OKC wirklich schon um den Playoff-Heimvorteil spielen? Das ist bei dieser Line die Frage, die man sich stellen muss. Mit Chet Holmgren haben die Thunder nun endlich ihren Center, SGA ist derweil ein waschechter Star. Was Sorgen bereitet, ist der vollgestopfte Kader, in dem eigentlich jeder Minuten sehen will oder sollte. Das sind aber Luxusprobleme, die noch während der Saison gelöst werden könnten. SPOX-Tipp: Over

© getty Orlando Magic Over/Under: 36,5

36,5 Bilanz 2022/23: 34-48 Wird es das Jahr der Magic, in dem der Rebuild die ersten Früchte trägt? Orlando war schon im Vorjahr durchaus konkurrenzfähig und hätte mit ein bisschen Glück die Play-In-Plätze attackieren können. 2023/24 könnte das trotz stärkerer Konkurrenz möglich sein, weil der Kader zusammengeblieben ist und Youngster wie Franz Wagner oder Paolo Banchero einen Sprung machen werden. SPOX-Tipp: Over

© getty Philadelphia 76ers Over/Under: 48,5

48,5 Bilanz 2022/23: 54-28 In den letzten sechs Jahren haben die Sixers viermal mehr als 50 Siege einfahren können, was natürlich vor allem an Joel Embiid liegt. Er alleine garantiert fast schon 50 Erfolge - und doch sind wir skeptisch. Da wäre zum einen die ungelöste Harden-Problematik und eben Embiid selbst. Verliert der Kameruner langsam die Geduld? Es dürfte (mal wieder) eine unruhige Saison in Philadelphia werden, da auch mit Neu-Coach Nick Nurse durchaus Konfliktpotenzial gegeben ist. SPOX-Tipp: Under

© getty Phoenix Suns Over/Under: 51,5

51,5 Bilanz 2022/23: 45-37 Eine mächtige Big Three plus eine Armada von Rollenspielern - das sind die neuen Suns, die mit aller Macht ihren ersten Titel gewinnen wollen. Verletzungssorgen schwingen bei Kevin Durant, Bradley Beal und Devin Booker immer mit, dafür hat man aber auch drei Stars. Im Vergleich zum Vorjahr bzw. nach der Trade Deadline ist viel mehr Tiefe gegeben. Phoenix wird auf jeden Fall ein Wörtchen um die beste Bilanz im Westen mitsprechen. SPOX-Tipp: Over

© getty Portland Trail Blazers Over/Under: 28,5

28,5 Bilanz 2022/23: 31-51 Auf dem Papier sieht die Starting Five der Blazers gar nicht so schlecht aus, es ist dennoch schwer vorstellbar, dass Portland nicht zu den schlechtesten Teams gehören wird, eben auch weil mit einer anderen Ausnahme (die kommen gleich) jede andere Franchise im Westen nach oben strebt. Portland wird spätestens im Frühjahr tanken und das kann, mit den beiden vergangenen Jahren im Hinterkopf, kaum jemand so gut wie die Blazers. SPOX-Tipp: Under

© getty San Antonio Spurs Over/Under: 28,5

28,5 Bilanz 2022/23: 22-60 Die Bilanz der Spurs wurde durch einige knappe Siege im Vorjahr arg geschönt, sodass für die 29 erforderlichen Siege schon ein recht großer Sprung vonnöten ist. Natürlich wird Supertalent Victor Wembanyama einige Brandherde löschen, aber der Franzose ist eben auch ein Rookie-Big, die es traditionell im ersten Jahr nicht einfach haben. Außerdem: Kann Wemby wirklich über ein komplettes Jahr gesund bleiben? SPOX-Tipp: Under

© getty Sacramento Kings Over/Under: 44,5

44,5 Bilanz 2022/23: 48-34 Für die Kings passte im Vorjahr fast alles. Die Starting Five verpasste kaum Spiele, dazu profitierte Sacramento von zahlreichen strauchelnden Spitzenteams, die erst in der zweiten Saisonhälfte ins Rollen kamen. Sacramento hat den Kader zusammengehalten, allerdings hat die Konkurrenz mächtig aufgerüstet, was den Kings zum Verhängnis werden könnte. SPOX-Tipp: Under

© getty Toronto Raptors Over/Under: 36,5

36,5 Bilanz 2022/23: 41-41 Ganz schwere Nummer. Einerseits schreit in Toronto alles nach Rebuild, andererseits halten die Spurs den Pick der Kanadier (Top-6 geschützt), was rücksichtsloses Tanking fast schon ausschließt. Es ist auch möglich, dass Toronto auch mit voller Kapelle einfach nicht gut genug ist, wobei eine knapp negative Bilanz aber durchaus im Bereich des Möglichen ist. SPOX-Tipp: Over

© getty Utah Jazz Over/Under: 35,5

35,5 Bilanz 2022/23: 37-45 Vegas glaubt, dass Utah einen Rückschritt macht. Wir sehen das ähnlich. Die Jazz sammelten im Vorjahr vor allem dank Veteranen wie Mike Conley, Malik Beasley oder Jarred Vanderbilt ihre Siege, nach der Deadline folgte der Sinkflug. Vor allem in Sachen Guard-Play besteht am Salzsee jede Menge Nachholbedarf, so etwas ist schwer zu kompensieren. Weitere Veteranen wie zum Beispiel Kelly Olynyk werden früher oder später in Trade-Gerüchten auftauchen. SPOX-Tipp: Under