NBA, News und Gerüchte: Draymond Green von den Golden State Warriors verpasst verletzt den Rest der Preseason

Draymond Green wird auch den Rest der Preseason verpassen. LeBron James wird für sein Verhalten auf der Lakers-Bank kritisiert und die Houston Rockets haben Kevin Porter Jr. nach OKC verschifft. Aktuelle News und Gerüchte zur NBA.

Am Sonntag wird der 33-Jährige neu evaluiert: Für den vierfachen NBA-Champion ist es ein Rennen gegen die Zeit. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch empfangen die Warriors im heimischen Chase Center zum Saisonauftakt die Phoenix Suns.

Draymond Green fällt für den Rest der Warriors-Preseason aus, das hat das Team am Dienstag bestätigt. Laut der Franchise aus Kalifornien mache Green "gute Fortschritte", nachdem er sich bei einem Vorbereitungsspiel im Chase Center den linken Knöchel verstaucht hatte.

Die Rockets suchten in den vergangenen Wochen nach einem Trade-Partner für Porter Jr., dem vorgeworfen wird, seine damalige Freundin Kysre Gondrezick, eine ehemalige WNBA-Spielerin, am 11. September attackiert und gewürgt zu haben.

Die Thunder übernehmen im Tausch für die Draft Picks die verbliebenen 16,9 Millionen Dollar von Porters Vertrag. Ein Spiel für OKC wird er allerdings nicht absolvieren: Laut ESPN entlassen die Thunder den Guard, der in der vergangenen Saison im Schnitt 19,2 Punkte, 5,3 Rebounds und 5,7 Assists auflegte, direkt.

Die Houston Rockets sind Kevin Porter Jr. losgeworden. Der 23-Jährige landete im Paket mit einem Zweitrunden-Pick (2027) der Timberwolves und einem Zweitrunden-Pick (2028) der Bucks bei den Oklahoma City Thunder. Im Gegenzug stehen Victor Oladipo und Jeremiah Robinson-Earl in Zukunft für die Rockets auf dem Parkett.

NBA-News: Lakers-Legende Michael Cooper kritisiert LeBron James

Michael Cooper, Legende der Los Angeles Lakers, hat LeBron James für sein Verhalten auf der Bank im Preseason-Spiel gegen die Golden State Warriors kritisiert. James hatte in der zweiten Hälfte auf der Bank der Lakers etwas gegessen, was in den Sozialen Medien für Aufruhr sorgte.

Cooper, der mit L.A. insgesamt fünfmal NBA-Champion wurde, sagte im Showtime Podcast: "Er ist LeBron James, aber trotzdem, man muss Respekt für das Spiel haben! Ich habe nichts dagegen, dass er isst, aber geh in die Umkleidekabine. Wenn du dann rauskommst, bist du Teil des Teams. Aber am Ende der Bank zu sitzen und zu essen!?"

Der 38-Jährige geht mit den Los Angeles Lakers in seine 21. NBA-Saison und erhofft sich in diesem Jahr die fünfte Meisterschaft seiner Karriere - es wäre die zweite mit den Lakers.

