NBA, News und Gerüchte: Toronto Raptors wehren sich gegen Klage der New York Knicks

Der Gerichtsstreit zwischen den Toronto Raptors und den New York Knicks geht in die nächste Runde. Ein Anklagepunkt gegen Kevin Porter Jr. von den Houston Rockets wird fallengelassen - und in Milwaukee ist Giannis Antenokounmpo begeistert von seinem neuen Teamkollegen Damian Lillard. Aktuelle News und Gerüchte zur NBA.

© getty NBA-News: Toronto Raptors wollen Klage der Knicks abweisen lassen Die Toronto Raptors haben vor einem Gericht in New York den Antrag gestellt, die Klage der New York Knicks abzuweisen. Das berichtet The Athletic. In der Klage vom August wird dem ehemaligen Knicks-Angestellten Ikechukwu Azotam vorgeworfen, illegal tausende Scouting-Dateien an die Raptors weitergegeben zu haben. Azotam hatte als Assistant Video Coordinator für die Knicks gearbeitet und soll die Informationen im Sommer 2023 weitergegeben haben, als die Raptors versuchten, ihn aus New York abzuwerben. Laut Anklage wurde er als "Maulwurf" benutzt. In ihrem Antrag bezeichneten die Raptors die Klage als "haltlos" und "PR-Aktion" - es gehe den Knicks nur darum, negative Presse gegen die Angeklagten zu erzeugen. Zudem handle es sich beim "vermeintlichen Datenraub um nicht viel mehr als öffentlich einsehbare Informationen, die durch öffentliche Quellen gesammelt wurden, die allen NBA-Teams zur Verfügung stehen." Laut ESPN wollen die Raptors zudem, dass der Fall nicht vor Gericht geht, sondern von NBA-Commissioner Adam Silver entschieden wird. NBA-Chefjurist Rich Buchanan soll allerdings erklärt haben, dass man sich bei der Frage nach der Zuständigkeit an die Entscheidung des Gerichts halten werde. Beim Media Day der Raptors hatte Team-Präsident Masai Ujiri erklärt: "Es gab nur einen einzigen Fall, in dem ein NBA-Team ein anderes verklagt hat. Einen einzigen Fall. Stellt euch das vor."

© getty NBA-News: Anklagepunkt gegen Kevin Porter Jr. fallengelassen Einer der Anklagepunkte gegen Kevin Porter Jr. von den Houston Rockets ist von der Staatsanwaltschaft fallengelassen worden. Porter Jr. wird vorgeworfen, seine Freundin Kysre Gondrezick, eine ehemalige WNBA-Spielerin, am 11. September attackiert zu haben. Laut New York Post konnten seine Verteidiger aber nachweisen, dass ein vermeintlich gebrochener Halswirbel bei Gondrezick, der von seinem Angriff stammen soll, aus einem angeborenen Defekt stammt. Porter Jr. muss sich aber weiterhin wegen weiterer Verletzungen verantworten, er plädiert auf nicht schuldig. Am 27. November ist der nächste Gerichtstermin. Aktuell haben ihm die Rockets verboten, sich beim Team aufzuhalten, bis die Sache geklärt ist. Der 23 Jahre alte Shooting Guard hatte in der Offseason 2022 einen Vierjahresvertrag über 82,5 Millionen Dollar unterschrieben. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 19,2 Punkte, 5,3 Rebounds und 5,7 Assists.