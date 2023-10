NBA Preseason: Zion Williamson von den New Orleans Pelians dominiert gegen die Wagner-Brüder – Damian Lillard enttäuscht, Jayson Tatum überragt

Noch eine Woche bis zum Start der NBA-Saison 2023/24: In der Preseason zeigen sich vor allem Zion Williamson und Jayson Tatum in beeindruckender Frühform - aber auch die Wagner-Brüder müssen sich nicht verstecken. Dennis Schröder fährt mit den Toronto Raptors den nächsten Sieg ein und Damian Lillard muss nach seiner umjubelten Ankunft in Milwaukee den ersten Dämpfer hinnehmen.

© getty NBA-Preseason: Zion Williamson dominiert für die New Orleans Pelicans gegen die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern Zion Williamson legte gegen die Orlando Magic eine Highlight-Show hin. 16 Minuten reichten dem Top-Pick des NBA-Drafts 2019 für 16 Punkte (6/8 FG), 5 (!) Steals, 3 Assists, 3 Rebounds und 2 Blocks. Speziell in der Transition lieferte Zion beim 104:92-Sieg wie gewohnt ein Dunk-Festival ab. Auf Seiten der Magic boten vor allem die Wagner-Brüder dem Star der Pels die Stirn. Franz Wagner war mit 19 Punkten Topscorer der Magic, zeigte sich höchst effizient aus dem Feld (8/11 FG, 3/6 3PT) und sammelte 5 Rebounds. Ähnlich wie Zion legte auch Moritz Wagner in 16 Minuten 16 Punkte auf (7/10 FG), wenn auch nicht in einem Highlight-Spielzug nach dem anderen. "Ich denke, heute war ein Tag, an dem wir manchmal ein paar freie Würfe oder gute Dreier hatten, die wir nicht genommen haben und zurück in die Zone gegangen sind, wo alle waren. Aber wenn wir einen Rhythmus finden, wenn wir mehr zusammen spielen, werden wir das sicher in den Griff bekommen. Ich finde es aber toll zu sehen, dass wir den Ball teilen wollen", erklärte Franz Wagner. Bei den Pelicans erzielte Brandom Ingram die meisten Zähler (18, 8/16 FG). Für New Orleans war es der erste Sieg in der Preseason, während Orlando die erste Niederlage hinnehmen musste.

© getty NBA-Preseason: Damian Lillard enttäuscht im zweiten Spiel für die Milwaukee Bucks Blowout für die Milwaukee Bucks im zweiten Spiel von Damian Lillard! Gegen die Oklahoma City Thunder zogen die Bucks mit 101:124 klar den Kürzeren. Vor allem Lillard hatte extreme Probleme in die Partie zu kommen und steuerte am Ende nur 5 magere Punkte bei (2/11 FG). Speziell von draußen fiel beim siebenfachen All-Star überhaupt nichts (0/5 3PT). Giannis Antetokounmpo erzielte 18 Punkte (8/12 FG) und pflückte 10 Rebounds, Topscorer der Bucks war Malik Beasley mit 20 Punkten (7/13 FG, 6/11 3PT). Beim mit Talenten gespickten Team aus Oklahoma verteilte sich die Scoring-Last auf mehrere Schultern. Chet Holmgren bestätigte seine starke Form in der Preseason und legte 18 Punkte (7/8 FG) auf, zudem überzeugten Jaylin Williams mit 18 Zählern (6/10 FG) und der Australier Josh Giddey mit 19 Punkten (9/12 FG) als Topscorer, inklusive 7 Rebounds und 5 Assists. Der Sieg fußte auf einer sehr starken Shooting-Leistung: Die Thunder trafen mit 18 ihrer 39 Versuche fast 50 Prozent ihrer Dreier.

© getty NBA Preseason: Dennis Schröder und die Toronto Raptors siegen auch bei den Bulls Nächster Sieg für die Toronto Raptors und den deutschen Point Guard Dennis Schröder. Auch bei den Chicago Bulls gewann das Team aus Kanada, woran besonders Pascal Siakam und Scottie Barnes ihren Anteil hatten. Das Flügel-Duo der Raptors kam auf jeweils auf 22 Punkte. Dennis Schröder steuerte beim 106:102-Sieg insgesamt 12 Zähler (4/10 FG), 4 Rebounds und 4 Assists bei. Bei den Bulls stemmte sich vor allem Zach LaVine gegen die Niederlage und erzielte 25 Punkte (10/19 FG). Zudem legte Nikola Vucevic ein Double-Double mit 20 Punkten (8/13 FG) und 10 Rebounds auf. Chicago kam als gesamtes Team nur elfmal an die Freiwurflinie, da hat Prime-Rockets James Harden nur ein müdes Lächeln im Gesicht.

© imago images NBA Preseason: Dunk der Nacht - Andre Drummond Steal gegen Raptors-Rookie Gradey Dick und schon war die Lane von Andre Drummond für einen Dunk mehr als nur frei. Leichtere Punkte gibt es für einen Spieler seiner Größe eigentlich nicht - Eigentlich ... Denn der Bulls-Center musste im Kampf mit dem Ring eine krachende Niederlage einstecken! Mit deutlich zu wenig Höhe bekam Drummond den Ball nicht durch die Reuse gestopft. Deutlich erfolgreicher verlief das Alley-Oop-Play der Boston Celtics: Nach einem Sprungball setzte Payton Pritchard Neuzugang Kristaps Porzingis in Szene, der den schönen Spielzug ohne Probleme per Dunk abschloss - Take Notes, Andre Drummond!

© getty NBA-Preseason: Jayson Tatum zeigt sich in bestechender Form Jayson Tatum scheint für die bald startende NBA-Saison mehr als nur bereit zu sein! Beim 123:110-Sieg über die New York Knicks überragte JT mit 28 Punkten (9/15 FG), 8 Rebounds und 4 Assists. Zur Halbzeit hatte Boston im TD Garden bereits 78 Punkte auf dem Konto, neben Tatum überzeugte auch Neuzugang Kristaps Porzingis mit 20 Zählern (8/13 FG) und 8 Rebounds. Der Lette bekam daher direkt Lob von Tatum: "Er ist offensichtlich ein sehr talentierter Spieler. Er macht das Spiel für mich und alle anderen einfacher." Bei den Knicks fing vor allem Quentin Grimes mit sieben getroffenen Dreiern und 22 Zählern Feuer, der deutsche Isaiah Hartenstein kam auf 13 Punkte (6/11 FG). Zur Wahrheit gehört aber auch: Das Team aus dem Big Apple verzichtete auf Jalen Brunson, Julius Randle, RJ Barrett, Josh Hart und Immanuel Quickley.