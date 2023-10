NBA - Hot Takes vor der neuen Saison: Franz Wagner wird erstmals All-Star

Die NBA Preseason ist bereits in vollem Gange! Bis zum Saisonstart sind es noch gut zwei Wochen, dennoch ist es ein guter Zeitpunkt, um ein paar (steile) Thesen für die anstehenden Spielzeit zu liefern. Warum sollte zum Beispiel Franz Wagner nicht All-Star werden? Eben!

Es ist also durchaus möglich, dass Wemby hier leer ausgeht, da Henderson in einem schwachen Blazers-Team jede Menge Stats auflegen wird - und das gibt bei diesem Award häufig den Ausschlag. Wembanyamas defensiver Einfluss wird dagegen weniger in Zahlen zu messen sein und in der Summer League deutete sich schon an, dass im Angriff noch viel Arbeit auf das Mega-Talent wartet.

Rookie of the Year war im Vorjahr der langweiligste Award: Letztlich gab es mit Paolo Banchero von den Magic nur einen ordentlichen Kandidaten, der in Frage kam. Das dürfte sich in dieser Spielzeit ändern. Mit Victor Wembanyama, Scoot Henderson sowie dem im Vorjahr verletzten Chet Holmgren warten gleich drei Top-Talente auf ihre ersten Minuten in der NBA.

Fünfmal in Serie schauten die US-Stars in die Röhre und mussten zuschauen, wie sich Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic und Joel Embiid ( trotz US-Pass geboren in Kamerun ) die Klinke gaben und die MVP-Awards nach Hause holten. Nun ist es mal wieder an der Zeit für einen MVP aus den USA.

NBA: Denver Nuggets schaffen den Repeat und holen den Titel

Die Nuggets haben in diesem Sommer mit Bruce Brown und Jeff Green zwei wichtige Rotationsspieler verloren. Gleichzeitig ist die beste Starting Five der NBA aber zusammengeblieben und Denver stellt noch immer den besten Spieler der Welt in Nikola Jokic. So wirklich "hot" ist dieser Take also nicht, auch wenn die Konkurrenz aus Phoenix, Milwaukee und Boston aufgerüstet hat.

Denver hat nun die Saison Zeit, eine gewisse Tiefe auf der Bank herzustellen, dazu gibt es noch die Möglichkeit, mit kleineren Trades nachzuhelfen. Das gilt zwar auch für die Konkurrenz, doch Denvers Kern steht (die Starting Five stand im Vorjahr bei +12,7, in den Playoffs betrug das Net-Rating immerhin +10). Youngster wie Christian Braun oder Peyton Watson werden mehr Chancen bekommen. Am Ende des Tages hängt aber vieles von Jokic und Co. ab - und im Vorjahr war niemand auch nur annähernd nah dran, um Denver ins Schwitzen zu bringen.