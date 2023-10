Entscheidung gefallen: NBA-MVP Joel Embiid will für die USA bei Olympia spielen

Der in Kamerun geborene NBA-Superstar Joel Embiid will bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 für die USA antreten. Das berichtet ESPN.

Dem Bericht zufolge teilte Embiid seine Entscheidung Grant Hill, Sportdirektor des US-Teams, am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mit. Vorausgegangen war ein persönliches Treffen der beiden in Fort Collins, Colorado, wo Embiid und seine Philadelphia 76ers ihr Trainingslager für die Saisonvorbereitung aufgeschlagen haben.

Noch am vergangenen Montag hatte Embiid, der in der vergangenen Saison erstmals die Auszeichnung als wertvollster Spieler erhalten hatte, gegenüber Pressevertretern erklärt, er sei hin- und hergerissen, ob er für sein Geburtsland Kamerun, für Frankreich oder die USA spielen solle. Der 29-jährige Center verfügt sowohl über die französische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Embiid könnte Teil eines neuen Dream Teams werden. Nach dem enttäuschenden vierten Platz der USA bei der Basketball-WM im September bekundeten zahlreiche Superstars, angeführt von LeBron James und Stephen Curry, die Absicht, in Paris dabei sein zu wollen.