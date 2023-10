NBA Preseason: Los Angeles Lakers verlieren Auftakt gegen Golden State Warriors bei Debüt von Chris Paul

Die Los Angeles Lakers haben ihr erstes Preseason-Spiel bei den Golden State Warriors ohne LeBron James verloren. Für die Warriors gibt Chris Paul ein ansprechendes Debüt.

Golden State Warriors (1-0) - Los Angeles Lakers (0-1) 125:108 (BOXSCORE)

Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Draymond Green startete Paul an der Seite von Stephen Curry, während Andrew Wiggins und Klay Thompson die Forward-Positionen übernahmen. Paul machte dabei einen durchaus frischen Eindruck, in knapp 13 Minuten legte der Point God 6 Zähler und 5 Assists auf. Auch das Zusammenspiel mit Curry sah bereits recht gut aus, im zweiten Viertel fand CP3 die Warriors-Ikone für einen offenen Dreier.

Curry begnügte sich mit 8 Zählern in ebenfalls 13 Minuten, bester Scorer der Warriors war Jonathan Kuminga (24, 8/14), der vier Dreier versenkte und sich vor allem in der zweiten Halbzeit ordentlich austoben konnte. Rookie Brandin Podziemski (11) und Moses Moody (15, 6/12) scorten ebenfalls zweistellig.

Die Lakers traten ohne LeBron James an, dafür starteten der gute D'Angelo Russell (15, 6/10, 5 Assists), Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura sowie Anthony Davis (15, 6/11), der auch einige Minuten als Power Forward an der Seite von Christian Wood (5) auflief. Der Ex-Mavs-Big traf in 20 Minuten nur zwei seiner acht Versuche.

Rookie Jalen Hood-Schifino sammelte 7 Zähler (3/12) sowie 6 Rebounds ein, während Cam Reddish (1, 0/4, -22) sowie Taurean Prince (2, 1/5, 6 Fouls) Debüts zum Vergessen hatten. Max Christie (15, 6/10) knüpfte dagegen an seine starken Vorstellungen aus der Summer League an und betrieb ordentlich Eigenwerbung für einen Platz in der Rotation.

