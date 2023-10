NBA Preseason: Dallas Mavericks verlieren in Abu Dhabi erneut gegen Minnesota - Luka Doncic fehlt weiterhin Hilfe

Die Dallas Mavericks haben auch das zweite Duell zum Start der Preseason gegen die Minnesota Timberwolves in Abu Dhabi verloren. Am Ende war es zwar knapp (94:104), doch die Starter der Mavs waren erneut deutlich unterlegen, daran änderte auch ein weiterer guter Auftritt von Luka Doncic nichts.

Dallas Mavericks (0-2) - Minnesota Timberwolves (2-0) 94:104 (BOXSCORE)

Doncic spielte erneut nur in der ersten Halbzeit, dennoch reichte es für 18 Punkte (5/12 FG), 5 Rebounds sowie 6 Assists in knapp 19 Minuten. Trotzdem lagen die Mavs zur Pause schon wieder mit 43:53 hinten, weil außer Doncic niemand konstant scoren konnte. Die Texaner versenkten nur 31 Prozent aus dem Feld, ohne den nicht eingesetzten Kyrie Irving (Leiste) fehlte vor allem in den Minuten ohne Doncic der Punch.

Für Kyrie startete Jaden Hardy (22, 9/21 FG), der aber größtenteils glücklos blieb und erst ein wenig warm lief, als beide Teams nur noch mit den Reservisten spielten. Gleiches galt für Rookie Dereck Lively II (2, 4 Rebounds, 3 Blocks), der diesmal zwar weniger foulte, aber von Rudy Gobert - wie hier - ordentlich in der Zone herumgeschubst wurde. Dazu durfte Josh Green (6, 2/5) für Olivier-Maxence Prosper starten, allerdings sammelte der Australier ebenfalls kaum Pluspunkte. Maxi Kleber (2, 4 Rebounds) blieb in seinen 14 Minuten weitestgehend blass.

Mit der dritten und vierten Garde machte es Dallas am Ende noch einmal spannend, doch die Führung gaben die Wolves nicht mehr ab. Zweitrundenpick Leonard Miller (10) machte mit einem Dreier aus der Ecke 90 Sekunden vor dem Ende schließlich alles klar.

Die Wolves traten diesmal mit Anthony Edwards an, der in 17 Minuten auf lockere 13 Zähler kam. Das wurde in Halbzeit eins auf Seiten der Wolves nur von Karl-Anthony Towns (14, 4/9 FG) getoppt. Zu gefallen wusste auch Naz Reid (14), der als Backup-Center wieder gute Produktion lieferte.

