NBA News: Draymond Green verpasst Vorbereitung der Golden State Warriors mit Knöchelverletzung

Schock für die Golden State Warriors. Draymond Green wird die komplette Vorbereitung verpassen, der Forward hat sich bei einem Pickup-Spiel eine Knöchelverletzung zugezogen.

Wie Green gegenüber Marc J. Spears (Andscape) bestätigte, hat er sich eine Verstauchung des Knöchels zugezogen. Es ist davon auszugehen, dass Green vier bis sechs Wochen ausfallen und damit möglicherweise auch den Saisonstart der Warriors verpassen wird.

"Ich habe richtig Schwein gehabt", meinte Green, der eine schlimmere Verletzung vermieden hat. "Es wird schon etwas besser, aber selbst mit einem MRT ist zunächst immer nicht ganz klar, was passieren wird. Die Schwellung ist zumindest nicht mehr so schlimm."

Somit wird Green zum zweiten Mal in Folge große Teile der Saisonvorbereitung verpassen. Im Vorjahr fehlte der 33-Jährige für große Teile, nachdem er bei einer Einheit Mitspieler Jordan Poole mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte und von den Warriors nach Hause geschickt wurde. Zum Start der Spielzeit war Green dann aber wieder mit von der Partie.

Green verlängerte in der Offseason seinen Vertrag um vier Jahre bis 2027 und wird in diesem Zeitraum 100 Millionen Dollar einstreichen. Der Defensiv-Spezialist legte in der Vorsaison durchschnittlich 8,5 Punkte, 7,2 Rebounds sowie 6,8 Assists bei Quoten von 52,7 Prozent aus dem Feld sowie 30,5 Prozent von der Dreierlinie auf.