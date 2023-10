NBA: Los Angeles Lakers - Lebron James und Anthony Davis zu stark für angeschlagene Phoenix Suns

Das Duell zwischen LeBron James und Kevin Durant geht an den King! Die Los Angeles Lakers bezwingen die Phoenix Suns dank eines Schlussspurts im letzten Viertel mit 100:95.

Nach über 1775 Tagen trafen Lebron James und Kevin Durant wieder in einem Pflichtspiel aufeinander: Durant landete am Ende bei 39 Punkten und 11 Rebounds, Lebron legte 21 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists auf. Auch im hohen Alter wissen beide Stars noch, wie sie einem Spiel den Stempel aufdrücken. Das bessere Ende gab es für die Lakers, welche die Suns mit 100:95 im Staples Center schlugen.

© getty

Suns vs. Lakers: Schwaches letztes Viertel macht Durants Gala-Vorstellung zunichte

Die Suns mussten auf Devin Booker und Bradley Beal verzichten, ohne die beiden Stars verlief der Start in die Partie schleppend. Nach einfachen Transition-Punkten von D'Angelo Russell gingen die Lakers zwischenzeitlich mit 7:0 in Führung. Nach über zwei Minuten traf Josh Okogie aus der Ecke einen Dreier und sorgte für die ersten Phoenix-Punkte. Über Offensiv-Rebounds und eine sehr starke Defense drehte Phoenix immer mehr auf, ein wahnsinnig schwerer Durant-Midranger sorgte für eine 30:18-Führung nach dem ersten Viertel.

So schwach wie die Lakers aus dem ersten Viertel kamen, so gut starteten sie in den zweiten Spielabschnitt: Die Aufholjagd wurde von einem Anthony-Davis-Dreier gekrönt, der Los Angeles mit 36:33 in Führung brachte. Es entwickelte sich eine intensive Partie in der Durant nahezu alleine gegen die Lakers mit einem starken LeBron James und Davis ankämpfte.

Nach drei Vierteln stand Durant bei 30 Punkten und führte die Suns zu einer 84:72-Führung. Doch dann kam der Einbruch: Nur noch elf Punkte gelangen den Suns im letzten Abschnitt, bei den Lakers übernahm hingegen LeBron James, 10 seiner 21 Zähler erzielte der 38-Jährige im 4. Viertel. In der letzten Minute durchbrach James zweimal die Suns-Defense für zwei Lay-Ups und sicherte LA damit den Sieg.