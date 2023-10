NBA - Erkenntnisse zum Debüt von Victor Wembanyama und zum Saisonauftakt der Dallas Mavericks: Luka Doncic hat einen neuen besten Freund

Luka Doncic hat einen neuen besten Freund gefunden, die Spielzeit von Maxi Kleber ist dadurch jedoch nicht in Gefahr. Die NBA hat derweil wohl noch etwas Ruhe vor der Invasion durch Victor Wembanyama. Die Erkenntnisse zum Saisondebüt des Toppicks und dem Saisonauftakt der Dallas Mavericks.

© getty NBA: Dereck Lively II ist Luka Doncics neuer bester Freund Dereck Lively II begann in jedem Spiel der Preseason auf Center, entsprechend überraschend war es, als neben Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr. und Grant Williams dann Maxi Kleber für die Dallas Mavericks zum Tipoff der Mavs-Saison ging. Doch dies hielt nur für eine Halbzeit, die Mavs kamen bei einem Rückstand von 64:68 mit Lively als Starter aus der Kabine. Diese Anpassung schien sich umgehend auszuzahlen, zumindest in der Offensive. Lively traf seine ersten sechs Würfe, der Rookie wurde immer wieder von Doncic nach dem Pick'N'Roll in Szene gesetzt. So auch im dritten Viertel, als Doncic den Ball lässig nur mit der rechten Hand direkt aus dem Dribbling in die Luft und in Ringnähe legte, woraufhin Lively hochstieg. Der 19-Jährige absorbierte den Kontakt mit einem wehrlosen Gegenspieler unter dem Korb, der davon zu Boden geschleudert wurde, während Lively den Ball mit Autorität im Netz unterbrachte. Lively punktete zudem zweifach mit sehenswerten Putbacks, die seine Athletik erneut zur Schau stellten. Der Erstrundenpick zeigte sich als exzellenter Rim Runner und kann sehr hoch von Doncic angespielt werden, was das Spacing der Mavericks deutlich verbessern kann. Dies war in den vergangenen Jahren bereits immer wieder mit Dwight Powell auf dem Parkett zu erkennen. Lively hat das Potenzial, diese Rolle auf deutlich höherem Niveau zu erfüllen, offensiv wie defensiv. Dies könnte natürlich auch im Zusammenspiel mit Kyrie Irving funktionieren, auch wenn dies gegen die Spurs noch nicht häufig zu sehen war. Irving ist ebenfalls ein exzellenter Spieler im Pick'n'Roll, sowohl im Abschluss als auch als Playmaker. Mit Doncic scheint die blinde Kommunikation bei Lively schon sehr gut zu klappen. "Ich glaube, wir konnten schon Chemie und Vertrauen aufbauen", erklärte der 2,16-Meter-Mann nach dem 126:119-Sieg. "Er hat verf.... geil gespielt", jubelte Doncic nach dem Spiel über seinen neuen Teamkollegen, bevor er seine Wortwahl entschuldigte: "Entschuldigung, Entschuldigung. In Slowenien ist das kein böses Wort. Wirklich! Wir sagen so Guten Morgen." Lively wird wohl in naher Zukunft von Beginn an auf dem Parkett stehen, das kündigte Mavs-Coach Jason Kidd an: "Das waren sehr viele gute Sachen von unserem Rookie heute."

© getty NBA: Maxi Klebers Spielzeit ist nicht in Gefahr Hört sich an, als wäre Maxi Kleber seinen frisch gewonnenen Platz als Starter bald schon wieder los. Das wird dem 31-Jährigen jedoch kaum noch etwas ausmachen, er startete in jeder seiner bisherigen sechs Saisons einige Spiele. Aber auch einige nicht, er ist flexibel einsetzbar und unter anderem deswegen so beliebt in Dallas. Das wurde spätestens bei seiner Vertragsverlängerung letztes Jahr für drei Saisons und nicht wenig Geld (11 Millionen jährlich) glasklar. Eine Rolle als Reservist wird oft mit weniger Spielzeit verbunden, das muss jedoch nicht der Fall sein. Kleber hat sich in den vergangenen vier Saisons ziemlich konstant von Jahr zu Jahr bei etwa 25 Minuten Einsatzzeit pro Partie eingependelt, dieser wird er voraussichtlich auch in der frisch angebrochenen Spielzeit erhalten. Lively stand gegen die Spurs bereits für 31 Minuten auf dem Parkett, viel mehr wird es beim Rookie nicht werden. Gleiches gilt für Grant Williams, der 35 Minuten ackerte. Und Kleber? 23 Minuten, wie zu erwarten. Bei Markieff Morris, Richaun Holmes und Rookie Olivier-Maxence Prosper war keine Verletzung oder ähnliches bekannt, dennoch kam das Trio nicht zum Einsatz in einem knappen Spiel. Dwight Powell war krank und nicht verfügbar, er wird jedoch wohl der Spieler sein, der seine Spielzeit an Lively abtreten muss, falls der Rookie sich weiter von seiner besten Seite zeigt. Das Profil ist wie erwähnt ähnlich, Lively hat das höhere Potenzial. Somit ist keine große Konkurrenz für Klebers Spielzeit im Kader der Mavs zu sehen, zumindest für den Moment. Das größte Entwicklungspotenzial im Trio der gesunden Inaktiven hat natürlich der 21-jährige Prosper, er könnte im Verlauf der Saison anfangen, sich ein paar Minuten zu erkämpfen. Spurs vs. Mavs: Die Stats Leader in der Übersicht Kategorie Spurs Mavs Punkte Devin Vassell (23) Luka Doncic (33) Rebounds Keldon Johnson (9) Luka Doncic (13) Assists Keldon Johnson (7) Assists (10) Steals Wembanyama/Vassell (2) Luka Doncic (2) Blocks Zach Collins (2) Kleber/Williams/Lively (1)