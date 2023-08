NBA - Der Kader der Golden State Warriors in Currys Rookie-Saison: Der Cannabis-Bauer und seine Pflänzchen

Kein aktiver NBA-Profi spielt länger für eine Franchise als Stephen Curry. Als Rookie sah der Kader der Golden State Warriors um Curry noch ganz anders aus. Wir erinnern uns.

Die Dubs beendeten die Saison im Keller der Western Conference mit einer Bilanz von 26-56, nur drei Teams in der NBA waren schlechter - auch wenn Curry schon andeutete, dass er ein Franchise-Spieler werden kann. Nun aber zum Kader.

© getty POINT GUARD: STEPHEN CURRY Alter: 21 | Stats 09/10: 17,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 5,9 Assists und 1,9 Steals bei 46,2 Prozent FG und 43,7 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (80 Spiele) Der Chefkoch hatte etwas Startschwierigkeiten, doch in der zweiten Saisonhälfte startete Curry durch. Am letzten Spieltag erzielte der Guard 42 Punkte und wurde letztlich nur knapp hinter Tyreke Evans Zweiter bei der Wahl des Rookie of the Year.

© getty C.J. WATSON Alter: 25 | Stats 09/10: 10,3 Punkte, 2,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 46,8 Prozent FG und 31,0 Prozent Dreier in 27,5 Minuten (65 Spiele) Watson war ein solider Backup, vor allem für die Bulls-Teams um Derrick Rose. Bei Golden State spielte Watson so viel wie nie wieder, dennoch hielt er sich mit Stationen in Chicago, Brooklyn, Indiana und Orlando als Ungedrafter zehn Jahre in der NBA.

© getty ACIE LAW Alter: 25 | Stats 09/10: 6,2 Punkte und 1,4 Assists bei 64,3 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 13,2 Minuten (5 Spiele) "Captain Clutch", so sein Spitzname aus College-Zeiten, machte nur fünf Partien für die Dubs, danach wurde er nach Charlotte getradet. 2011 noch mal kurz bei den Warriors, danach zweifacher EuroLeague-Champion mit Olympiacos.

© getty SHOOTING GUARD: MONTA ELLIS Alter: 24 | Stats 09/10: 25,5 Punkte, 4,0 Rebounds, 5,3 Assists und 2,2 Steals bei 44,9 Prozent FG und 33,8 Prozent Dreier in 41,4 Minuten (64 Spiele) Der Durchbruch des Shooting Guards, der unter anderem gegen Dallas 46 Punkte auflegte. Die Diskussion Curry oder Ellis blieb lange ein Thema, die Warriors beantworteten sie 2012 (richtig), als man Ellis nach Milwaukee tradete. Zur damaligen Zeit ein sehr umstrittener Move.

© getty ANTHONY MORROW Alter: 24 | Stats 09/10: 13,0 Punkte und 3,8 Rebounds bei 46,8 Prozent FG und 45,6 Prozent Dreier in 29,2 Minuten (69 Spiele) Einer der besten Schützen seiner Zeit. Morrow konnte nicht viel auf dem Court, aber werfen, das war seine Disziplin. Über seine Karriere versenkte der Guard fast 42 Prozent von Downtown und verdiente über seine neun NBA-Jahre 23 Millionen Dollar.

© getty SMALL FORWARD: REGGIE WILLIAMS Alter: 23 | Stats 09/10: 15,2 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 49,5 Prozent FG und 35,9 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (24 Spiele) Empfahl sich in der zweiten Hälfte der Saison über Zehntagesverträge, pendelte dann aber zwischen NBA und Europa. 2019 dann auch noch in der BBL aktiv, als er einige Monate für Science City Jena auflief.

© getty DEVEAN GEORGE Alter: 32 | Stats 09/10: 5,4 Punkte und 2,5 Rebounds bei 43,2 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier in 16,9 Minuten (45 Spiele) Gewann mit den ShaKobe-Lakers drei Titel, war aber auch gern der Prügelknabe von Shaq und Kobe. Später auch für Dallas aktiv, das Jahr bei den Warriors war mit 32 Jahren sein letztes in der NBA.

© getty KELENNA AZUBUIKE Alter: 26 | Stats 09/10: 13,9 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,0 Blocks bei 54,5 Prozent FG und 37,0 Prozent Dreier in 25,7 Minuten (9 Spiele) Einer der wenigen Überbleibsel des WeBelieve-Teams. Der Forward verletzte sich früh an der Patellasehne und machte danach nur noch drei Spiele für Dallas. Heute ist er TV-Kommentator der Warriors.

© getty POWER FORWARD: COREY MAGGETTE Alter: 30 | Stats 09/10: 19,8 Punkte, 5,3 Rebounds und 2,5 Assists bei 51,6 Prozent FG und 26,0 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (70 Spiele) Durch die vielen Ausfälle startete der potenzielle Sixth Man meistens und war hinter Ellis der beste Scorer des Teams. Nach der Saison wurde Maggette nach Milwaukee getradet. Über seine Karriere machte der Scorer über 13.000 Punkte.

© getty ANTHONY TOLLIVER Alter: 24 | Stats 09/10: 12,3 Punkte, 7,3 Rebounds und 2,0 Assists bei 43,1 Prozent FG und 33,1 Prozent Dreier in 32,3 Minuten (44 Spiele) Bis vor einem Jahr noch aktiv, Tolliver stand bei elf (!) verschiedenen Teams, für vier spielte er gleich zweimal. Solider Stretch Big, der 2008 auch mal ein paar BBL-Spiele für die Eisbären Bremerhaven absolvierte.

© getty VLADIMIR RADMANOVIC Alter: 29 | Stats 09/10: 6,6 Punkte und 4,5 Rebounds bei 38,5 Prozent FG und 26,7 Prozent Dreier in 23,0 Minuten (33 Spiele) Bekannt wurde Radmanovic durch seinen Unfall beim Snowboarden, den er gegenüber seinem damaligen Team, den Lakers, vertuschen wollte. Spielte zwischen 2009 und 2011 für die Dubs, ohne jedoch großartig zu überzeugen.

© getty STEPHEN JACKSON Alter: 31 | Stats 09/10: 16,6 Punkte, 3,9 Rebounds, 4,7 Assists und 1,6 Steals bei 42,1 Prozent FG und 27,5 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (9 Spiele) Captain Jack! Wurde in der WeBelieve-Zeit zu einer der Fanlieblinge, doch die Warriors tradeten den Forward schnell nach Charlotte. 2003 wurde er mit San Antonio Champion, heute macht er einen Podcast und setzt sich für Gleichberechtigung ein.

© getty CENTER: RONNY TURIAF Alter: 27 | Stats 09/10: 4,9 Punkte, 4,5 Rebounds und 1,3 Blocks bei 58,2 Prozent FG in 20,8 Minuten (42 Spiele) Kobe Bryant nannte den Franzosen mal einen seiner vier Lieblingsspieler, dennoch ließen die Lakers den Center 2008 ziehen. Turiaf war ein harter Verteidiger, im Angriff konnte er allerdings nicht viel anbieten.

© getty CHRIS HUNTER Alter: 25 | Stats 09/10: 4,5 Punkte und 2,8 Rebounds bei 50,2 Prozent FG in 13,1 Minuten (60 Spiele) Die 60 Spiele in der Saison sollten seine einzigen in der NBA bleiben. Verbrachte noch drei Jahre in der D-League, inzwischen besetzt der frühere Center die Rolle des Sportdirektors bei Michigan.

© getty ANDRIS BIEDRINS Alter: 23 | Stats 09/10: 5,0 Punkte, 7,8 Rebounds und 1,3 Blocks bei 59,1 Prozent FG in 23,1 Minuten (33 Spiele) Die Freiwurfquote von Biedrins in jener Saison? 16,0 Prozent! Das ist bis heute die schlechteste Quote aller Zeiten in einer Saison. Der Lette war der Mann für die Drecksarbeit, echte Skills konnte man ihm aber nicht nachsagen und so zählt der Center bis heute zu den schlechtesten Freiwerfern aller Zeiten.

© getty ANTHONY RANDOLPH Alter: 20 | Stats 09/10: 11,6 Punkte, 6,5 Rebounds und 1,5 Blocks bei 44,3 Prozent FG in 22,7 Minuten (33 Spiele) Randolph, 2008 der 14. Pick, galt als moderner Forward, doch seine Arbeitseinstellung war nie wirklich gut. Seit 2014 nur noch in Europa aktiv, dafür bei Real sehr wichtig. Wurde als eingebürgerter Slowene an der Seite von Doncic 2017 Europameister.

© getty MIKKI MOORE Alter: 34 | Stats 09/10: 5,0 Punkte, 3,0 Rebounds und 1,6 Assists bei 60,0 Prozent FG in 17,7 Minuten (23 Spiele) Klassischer Backup-Center, der so über 14 Jahre auf rund 560 Spiele kam. Bei den Warriors startete er sogar zunächst, bevor ihn eine Fersenverletzung stoppte. Golden State entließ Moore daraufhin.