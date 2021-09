NBA: Als die Milwaukee Bucks einen Trade für Warriors-Star Stephen Curry ablehnten

Stephen Curry ist heute eine Ikone der Golden State Warriors, zweifacher MVP, dreifacher NBA-Champion. Doch 2012 hätten die Dubs ihren Point Guard fast in einem Trade nach Milwaukee abgegeben - aber die Bucks lehnten ab.

Viele Monde vor den drei Championships in vier Jahren, vor den fünf Finals-Trips in Folge, vor der eigens proklamierten "Lichtjahre voraus"-Dynastie stand Warriors-Besitzer Joe Lacob wie ein begossener Pudel im Buh-Regen der eigenen Fans.

In seiner zitternden Hand ein Zettel mit Stichpunkten über die große Karriere des Chris Mullin, doch in dem gellenden Pfeifkonzert kam er kaum dazu, sie vorzutragen. Eigentlich wollte Lacob an diesem Montagabend im März 2012 das Vermächtnis Mullins loben, dessen Warriors-Trikot mit der Nr. 17 feierlich unter die Hallendecke der Oracle Arena gezogen wurde.

Doch als Lacob, erst zwei Jahre zuvor hatte er das Team gekauft, das Mikrofon ergriff, kippte die Stimmung und die anwesenden Fans ließen erbarmungslos ihren Unmut auf den Teambesitzer regnen. Warum? Die Dubs hatten kurz zuvor Monta Ellis in einem Trade zu den Milwaukee Bucks verfrachtet. Den Publikumsliebling. Das kam gar nicht gut an.

Letztlich mussten sogar Franchise-Ikone Rick Barry und Mullin selbst einschreiten, um die Fans zu beruhigen. "Manchmal sind Veränderungen unausweichlich, alles wird wieder gut", betonte Mully. "Diese Sache läuft in die richtige Richtung." Wie recht er doch hatte.

Doch damals konnte natürlich noch keiner ahnen, dass die Warriors Jahre später einen unglaublichen Lauf starten, sich dieser Trade als genau die richtige Entscheidung herausstellen würde. Doch womöglich hätte Lacob schon damals das Buh-Konzert umgehen können - wenn sich die Bucks nur für Stephen Curry anstatt Ellis entschieden hätten.

Warriors geben Stephen Curry die Schlüssel zur Franchise

Die Dubs standen vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Ihr Backcourt bestand aus eben jenen Curry und Ellis, zwei kleine Guards, offensiv bärenstark, aber defensiv mindestens genauso anfällig. Selbst Ellis wusste damals schon, dass ein Team mit diesem Duo im Backcourt nicht gemacht ist für eine Championship. Einer musste gehen.

Es traf letztlich Ellis, der im März 2012, sechs Tage vor der Jersey-Retirement-Zeremonie von Mullin, seine Koffer packen musste. Nicht nur zum Schock der Fans, auch zur Überraschung des damaligen Dubs-Topscorers (angesprochen auf die Buh-Rufe gegen Lacob sollte Ellis später sagen: "Das hat er verdient"). Golden State gab stattdessen die Schlüssel der Franchise in die Hände von Curry.

Diese Entscheidung war mit einem großen Risiko behaftet. Im März 2012 konnte wohl kaum einer den Aufstieg vom Baby-Faced Assassin zum besten Shooter aller Zeiten und zweifachen MVP vorhersagen. Stattdessen war Curry ein junger, relativ unerprobter Guard, der zwar 2010/11 sein Potenzial mehrfach aufblitzen ließ, aber gleichzeitig große Fragezeichen hinter seiner Gesundheit mitbrachte.

In der Lockout-verkürzten Saison 2011/12 absolvierte der damals 23-Jährige nur 26 von 66 Spielen (14,7 Punkte pro Partie), kurz vor dem Ellis-Trade setzte ihn eine Knöchelverletzung außer Gefecht. Bereits im Sommer zuvor musste er unters Messer, nun folgte eine zweite OP am rechten Knöchel. "Ich habe das Gefühl, dass ich seit zwei Jahren nichts Anderes mache als Reha", sagte ein frustrierter Curry, der sogar um seine Karriere bangte.

NBA - Der Kader der Golden State Warriors in Currys Rookie-Saison: Der Cannabis-Bauer und seine Pflänzchen © getty 1/37 Stephen Curry spielt seit jeher für die Golden State Warriors und der Chefkoch hat bei den Dubs wirklich alles erlebt. Wir blicken zurück auf den Kader der Warriors in Currys Rookie-Saison. © getty 2/37 Die Dubs beendeten die Saison im Keller der Western Conference mit einer Bilanz von 26-56, nur drei Teams in der NBA waren schlechter - auch wenn Curry schon andeutete, dass er ein Franchise-Spieler werden kann. Nun aber zum Kader. © getty 3/37 POINT GUARD: STEPHEN CURRY | Alter: 21 | Stats 09/10: 17,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 5,9 Assists und 1,9 Steals bei 46,2 Prozent FG und 43,7 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (80 Spiele) © getty 4/37 Der Chefkoch hatte etwas Startschwierigkeiten, doch in der zweiten Saisonhälfte startete Curry durch. Am letzten Spieltag erzielte der Guard 42 Punkte und wurde letztlich nur knapp hinter Tyreke Evans Zweiter bei der Wahl des Rookie of the Year. © getty 5/37 C.J. WATSON | Alter: 25 | Stats 09/10: 10,3 Punkte, 2,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 46,8 Prozent FG und 31,0 Prozent Dreier in 27,5 Minuten (65 Spiele) © getty 6/37 Watson war ein solider Backup, vor allem für die Bulls-Teams um Derrick Rose. Bei Golden State spielte Watson so viel wie nie wieder, dennoch hielt er sich mit Stationen in Chicago, Brooklyn, Indiana und Orlando als Ungedrafter zehn Jahre in der NBA. © getty 7/37 ACIE LAW | Alter: 25 | Stats 09/10: 6,2 Punkte und 1,4 Assists bei 64,3 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 13,2 Minuten (5 Spiele) © getty 8/37 “Captain Clutch”, so sein Spitzname aus College-Zeiten, machte nur fünf Partien für die Dubs, danach wurde er nach Charlotte getradet. 2011 noch mal kurz bei den Warriors, danach zweifacher EuroLeague-Champion mit Olympiacos. © getty 9/37 SHOOTING GUARD: MONTA ELLIS | Alter: 24 | Stats: 25,5 Punkte, 4,0 Rebounds, 5,3 Assists und 2,2 Steals bei 44,9 Prozent FG und 33,8 Prozent Dreier in 41,4 Minuten (64 Spiele) © getty 10/37 Der Durchbruch des Shooting Guards, der unter anderem gegen Dallas 46 Punkte auflegte. Die Diskussion Curry oder Ellis blieb lange ein Thema, die Warriors beantworteten sie 2012 (richtig), als man Ellis nach Milwaukee tradete. © getty 11/37 ANTHONY MORROW | Alter: 24 | Stats 09/10: 13,0 Punkte und 3,8 Rebounds bei 46,8 Prozent FG und 45,6 Prozent Dreier in 29,2 Minuten (69 Spiele) © getty 12/37 Einer der besten Schützen seiner Zeit. Morrow konnte nicht viel auf dem Court, aber werfen, das war seine Disziplin. Über seine Karriere versenkte der Guard fast 42 Prozent von Downtown und verdiente über seine neun NBA-Jahre 23 Millionen Dollar. © getty 13/37 SMALL FORWARD: REGGIE WILLIAMS | Alter: 23 | Stats 09/10: 15,2 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 49,5 Prozent FG und 35,9 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (24 Spiele) © getty 14/37 Empfahl sich in der zweiten Hälfte der Saison über Zehntagesverträge, pendelte dann aber zwischen NBA und Europa. 2019 dann auch noch in der BBL aktiv, als er einige Monate für Science City Jena auflief. © getty 15/37 DEVEAN GEORGE | Alter: 32 | Stats 09/10: 5,4 Punkte und 2,5 Rebounds bei 43,2 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier in 16,9 Minuten (45 Spiele) © getty 16/37 Gewann mit den ShaKobe-Lakers drei Titel, war aber auch gern der Prügelknabe von Shaq und Kobe. Später auch für Dallas aktiv, das Jahr bei den Warriors war mit 32 Jahren sein letztes in der NBA. © getty 17/37 KELENNA AZUBUIKE | Alter: 26 | Stats 09/10: 13,9 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,0 Blocks bei 54,5 Prozent FG und 37,0 Prozent Dreier in 25,7 Minuten (9 Spiele) © getty 18/37 Einer der wenigen Überbleibsel des WeBelieve-Teams. Der Forward verletzte sich früh an der Patellasehne und machte danach nur noch drei Spiele für Dallas. Heute ist er TV-Kommentator der Warriors. © getty 19/37 POWER FORWARD: COREY MAGGETTE | Alter: 30 | Stats 09/10: 19,8 Punkte, 5,3 Rebounds und 2,5 Assists bei 51,6 Prozent FG und 26,0 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (70 Spiele) © getty 20/37 Durch die vielen Ausfälle startete der potenzielle Sixth Man meistens und war hinter Ellis der beste Scorer des Teams. Nach der Saison wurde Maggette nach Milwaukee getradet. Über seine Karriere machte der Scorer über 13.000 Punkte. © getty 21/37 ANTHONY TOLLIVER | Alter: 24 | Stats 09/10: 12,3 Punkte, 7,3 Rebounds und 2,0 Assists bei 43,1 Prozent FG und 33,1 Prozent Dreier in 32,3 Minuten (44 Spiele) © getty 22/37 Noch immer in der NBA aktiv, inzwischen steht Tolliver bei elf (!) verschiedenen Teams, für vier spielte er gleich zweimal. Solider Stretch Big, der 2008 auch mal ein paar BBL-Spiele für die Eisbären Bremerhaven absolvierte. © getty 23/37 VLADIMIR RADMANOVIC | Alter: 29 | Stats 09/10: 6,6 Punkte und 4,5 Rebounds bei 38,5 Prozent FG und 26,7 Prozent Dreier in 23,0 Minuten (33 Spiele) © getty 24/37 Bekannt wurde Radmanovic durch seinen Unfall beim Snowboarden, den er gegenüber seinem damaligen Team, den Lakers, vertuschen wollte. Spielte zwischen 2009 und 2011 für die Dubs, ohne jedoch großartig zu überzeugen. © getty 25/37 STEPHEN JACKSON | Alter: 31 | Stats 09/10: 16,6 Punkte, 3,9 Rebounds, 4,7 Assists und 1,6 Steals bei 42,1 Prozent FG und 27,5 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (9 Spiele) © getty 26/37 Captain Jack! Wurde in der WeBelieve-Zeit zu einer der Fanlieblinge, doch die Warriors tradeten den Forward schnell nach Charlotte. 2003 wurde er mit San Antonio Champion, heute macht er einen Podcast und setzt sich für Gleichberechtigung ein. © getty 27/37 CENTER: RONNY TURIAF | Alter: 27 | Stats 09/10: 4,9 Punkte, 4,5 Rebounds und 1,3 Blicks bei 58,2 Prozent FG in 20,8 Minuten (42 Spiele) © getty 28/37 Kobe Bryant nannte den Franzosen mal einen seiner vier Lieblingsspieler, dennoch ließen die Lakers den Center 2008 ziehen. Turiaf war ein harter Verteidiger, im Angriff konnte er allerdings nicht viel anbieten. © getty 29/37 CHRIS HUNTER | Alter: 25 | Stats 09/10: 4,5 Punkte und 2,8 Rebounds bei 50,2 Prozent FG in 13,1 Minuten (60 Spiele) © getty 30/37 Die 60 Spiele in der Saison sollten seine einzigen in der NBA bleiben. Verbrachte noch drei Jahre in der D-League, inzwischen besetzt der frühere Center die Rolle des Sportdirektors bei Michigan. © getty 31/37 ANDRIS BIEDRINS | Alter: 23 | Stats 09/10: 5,0 Punkte, 7,8 Rebounds und 1,3 Blocks bei 59,1 Prozent FG in 23,1 Minuten (33 Spiele) © getty 32/37 Die Freiwurfquote von Biedrins in jener Saison? 16,0 Prozent! Das ist bis heute die schlechteste Quote aller Zeiten in einer Saison. Der Lette war der Mann für die Drecksarbeit, echte Skills konnte man ihm aber nicht nachsagen. © getty 33/37 ANTHONY RANDOLPH | Alter: 20 | Stats 09/10: 11,6 Punkte, 6,5 Rebounds und 1,5 Blocks bei 44,3 Prozent FG in 22,7 Minuten (33 Spiele) © getty 34/37 Randolph, 2008 der 14. Pick, galt als moderner Forward, doch seine Arbeitseinstellung war nie wirklich gut. Seit 2014 nur noch in Europa aktiv, dafür bei Real sehr wichtig. Wurde als eingebürgerter Slowene an der Seite von Doncic 2019 Europameister. © getty 35/37 MIKKI MOORE | Alter: 34 | Stats 09/10: 5,0 Punkte, 3,0 Rebounds und 1,6 Assists bei 60,0 Prozent FG in 17,7 Minuten (23 Spiele) © getty 36/37 Klassischer Backup-Center, der so über 14 Jahre auf rund 560 Spiele kam. Bei den Warriors startete er sogar zunächst, bevor ihn eine Fersenverletzung stoppte. Golden State entließ Moore daraufhin. © getty 37/37 COACH: DON NELSON - Es war Nellies letzte Saison als Coach. Der Nowitzki-Förderer war damals bereits 70 Jahre alt, heute lebt er auf Hawaii, trinkt Mai Tais und hat eine Farm für Blumen, Kaffee und Cannabis. Dazu richtet er Celebrity-Pokerrunden aus.

Warriors-Bucks-Trade: Wahl zwischen Ellis und Curry?

Die Entscheidung zwischen Curry und Ellis war also bei weitem nicht so leicht, wie sie aus heutiger Sicht betrachtet erscheinen mag. Für die Warriors ging es aber noch viel mehr als um die Frage, wer künftig im Backcourt die Franchise anführen sollte.

"Wir wussten, dass wir einen defensiven Anker brauchten", erinnerte sich Travis Schlenk, damals Assistant GM der Dubs Jahre später gegenüber CBS. "Wir wollten die Art und Weise ändern, wie wir spielten. Wir wollten größer werden, tougher. Wir wären nicht weit gekommen, wenn wir nur versucht hätten, jedes Mal mehr Punkte zu erzielen als der Gegner."

Als die Bucks also Andrew Bogut auf dem Trade-Markt verfügbar machten, wollte Golden State unbedingt zuschlagen. Der Nr.1-Pick von 2005 hatte zuvor selbst mit Verletzungssorgen zu kämpfen, die Bucks hatten in der Vorsaison zum vierten Mal in fünf Jahren die Playoffs verpasst. Milwaukee wollte eine neue Richtung einschlagen - und bekam die Wahl zwischen Curry und Ellis.

Bucks lehnen Curry-Trade ab: "Wir haben sie später gefeuert"

Zum Ablauf der Gespräche kursieren widersprüchliche Berichte. Schlenk behauptete, ein Curry-Trade sei niemals überhaupt in Betracht gezogen worden. Der ehemalige Warriors-GM Larry Riley erklärte stattdessen in einem Radio-Interview 2017, er habe Curry nur als Köder benutzt, um die Verhandlungen in Gang zu bringen.

"Ich wollte den Deal immer auf Monta umarrangieren. Am Ende des Tages hätte ich getreten und geschrien und hätte gefesselt werden müssen, bevor ich Steph Curry hätte gehen lassen", so Riley. Rückblickend auf den Erfolg der Warriors und Currys Entwicklung lässt sich das natürlich leicht sagen.

Aus anderen Quellen ist aber zu hören, dass sehr wohl sowohl Curry als auch Ellis auf dem Tisch lagen. "Ich weiß nicht, ob sie später Lichtjahre voraus gewesen wären, wenn sie Curry für Bogut getradet hätten. Das war der Deal", verriet der spätere Bucks-Besitzer Marc Lasry 2019 gegenüber The Athletic. Lasry erwarb die Franchise allerdings erst zwei Jahre nach dem Trade, in den Verhandlungen war er also noch nicht involviert.

"Der medizinische Stab der Bucks hat nicht daran geglaubt, dass Stephs Knöchel den Belastungen standhalten würden. Sie haben den Deal abgesagt. Für die Warriors war das einfach Glück", sagte Lasry. Und mit einem verschmitzten Lächeln fügte er an: "Ich glaube, wir haben den medizinischen Stab später gefeuert, als wir das Team gekauft haben."

© getty Wie wäre die Karriere von Stephen Curry wohl verlaufen, wenn er zu den Bucks getradet worden wäre?

Golden State Warriors: Mit Curry zur Dynastie

Diese Version der Geschichte bestätigten auch Ethan Strauss (The Athletic) in seinem Buch "The Victory Machine" sowie Bogut 2021 in dem Podcast "All Ball". Er habe eine gute Beziehung mit dem medizinischen Stab gehabt, so der Australier. Die involvierte Person habe die Aufgabe erhalten, anhand der medizinischen Akten von Curry und Ellis eine Empfehlung abzugeben.

"Die Ansage war: 'Schaut euch die beiden Akten an und sagt uns, was besser ist.' Es gab damals große Bedenken bezüglich Stephs Knöchel und seine Verletzungshistorie wurde als schlimmer angesehen. Er hätte womöglich weniger Spiele absolvieren können als Monta. Also haben sie sich für Monta entschieden."

Ellis allein reichte den Bucks jedoch nicht, Milwaukee bekam zudem Ekpe Udoh und Kwame Brown in dem Deal für Bogut und Stephen Jackson. Die Chance auf Curry - nochmal: damals weit entfernt von dem Superstar, der er heute ist, und zu diesem Zeitpunkt kurz vor seiner zweiten Knöchel-OP stehend - lehnten die Bucks mit Verweis auf dessen Krankenakte dankend ab.

NBA: Die Statistiken von Stephen Curry und Monta Ellis nach der Saison 2011/12

Name Saisons G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Stephen Curry 9 582 / 34,4 26,3 4,8 6,8 47,8 43,2 Monta Ellis 5 399 / 33,9 16,0 3,2 4,8 43,5 30,2

Golden State Warriors: Das Glück, Curry nicht zu traden

Die Fans in der Bay Area waren derweil außer sich, dass anstelle von Liebling Ellis nun gleich zwei potenziell verletzungsanfällige Spieler die Zukunft der Franchise gestalten sollten. Selbst als Curry wenige Monate später seine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 44 Mio. Dollar unterschrieb, galt dieser Vertrag als enormes Risiko.

Ob nun bewusst oder durch pures Glück - auch ein Curry-für-Chris-Paul-Trade 2011 scheiterte wohl kurz vor dem Vollzug -, der Nicht-Trade von Curry sollte sich als goldrichtig herausstellen. Während Ellis nur eineinhalb Jahre in Milwaukee blieb und nach weiteren vier Spielzeiten aus der Liga raus war, räumten die Dubs ordentlich ab.

Currys Aufstieg ist bekannt, Klay Thompson rückte zum Starter neben seinem Splash Brother auf und wenige Jahre später startete Golden State seine Dynastie. Wahrscheinlich haben die meisten Warriors-Fans Joe Lacob mittlerweile verziehen.