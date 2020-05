NBA - "We Believe"-Warriors: Als der Förderer von Dirk Nowitzki zum Albtraum der Mavericks wurde

Über die vergangenen Jahre haben sich die Golden State Warriors als absolute Spitzenfranchise etabliert. Das war vorher jahrzehntelang anders, weshalb die wenigen Saisons, in denen sie keine graue Maus waren, besonders hervorstechen. 2007 markierte einen ganz besonders starken Ausreißer nach oben - zum Ärger von Dirk Nowitzki.

Manchmal bedarf es keiner Meisterschaft, damit man sich an ein bestimmtes Team erinnert. Es muss nicht ewig zusammenspielen, keine Ära prägen, nicht den Startschuss oder das letzte Hurra in der Karriere eines Superstars darstellen.

Manchmal reicht auch ein Haufen bunter Charaktere, ein legendär kauziger Head Coach und ein bis heute genialer, weil so einfacher Slogan. Und, in diesem Fall, natürlich einer der größten Überraschungen der NBA-Geschichte.

Mavericks vs. Warriors: Davis gegen Goliath

Am 21. April 2007 war bei den Mavericks die Welt in Ordnung. Die Situation war sogar blendend. Nach der Enttäuschung in den Finals im Vorjahr hatte sich das Team von Avery Johnson nochmals gesteigert, mit 67 Siegen eine der besten Regular Seasons der Geschichte hingelegt. Franchise Player Dirk Nowitzki hatte den MVP-Award zwar noch nicht bekommen, galt aber als großer Favorit.

Entsprechend gingen die Mavs mit breiter Brust in die Playoffs, in der Hoffnung, in diesem Jahr endlich den ersten Titel der Franchise-Historie zu holen. Als Konkurrenten dafür galten die Suns, Spurs, vielleicht noch die Pistons oder Cavaliers. Sicher jedoch nicht das Team, das Dallas in der ersten Runde aus dem Weg räumen müsste.

Die Warriors hatten sich schließlich erst auf den letzten Drücker überhaupt für die Playoffs qualifiziert, waren zum ersten Mal seit 1994 dabei, mit 42 Siegen beileibe kein Top-Team. Die Favoritenrolle war also mehr als eindeutig verteilt. Und dennoch: Ein ganz normales 1-8-Matchup war diese Serie von Beginn an nicht.

Don Nelson hatte eine Rechnung offen

Von 1997 bis 2005 hatte Don Nelson bei den Mavericks an der Seitenlinie gestanden, war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Nowitzki nach Dallas kam und sich dort durchsetzte, und kannte den Würzburger besser als jeder andere Coach in der NBA. Nelson war Dirks Förderer und aufgrund seiner unkonventionellen Ideen der perfekte Mann, um einen revolutionären Spielertypen wie ihn auf die Liga loszulassen.

Kurz vor den Playoffs 2005 hörte Nellie in Texas jedoch auf, weil er laut damaliger Aussage den Spaß am Coaching verloren hatte, und wurde von Johnson ersetzt. Jason Richardson von den Warriors hatte eine andere Erinnerung: "Nelson und die Mavs sind sich finanziell nicht einig geworden. Deswegen ging es auch um Rache", sagte der Team-Kapitän Jahre später zu SLAM.

Was auch immer der exakte Grund war, in jedem Fall schien Nelson eine Rechnung offen zu haben mit dem Team, bei dem sein Sohn Donnie nach wie vor als General Manager fungierte. Damit passte er ideal zu seiner neuen Mannschaft, einer Ansammlung von anderswo Aussortierten, die alle etwas zu beweisen hatten.

Warriors: Jeder hielt sich für unterschätzt

Dieses Gefühl zog sich durch den gesamten Kader. "Ich hielt mich für unterschätzt. Die Leute dachten, Baron Davis' Karriere wäre vorbei. Monta Ellis fühlte sich nicht wertgeschätzt, weil er ein Zweitrundenpick war. Stephen Jackson hatte einen schlechten Ruf wegen der 'Malice at the Palace'. Al Harrington hatte die besten Tage hinter sich. Matt Barnes war ein Wandervogel", blickte Richardson auf den Kader zurück.

Um das klarzustellen: Die Spieler, die Richardson dabei aufzählte, waren alle talentiert, teilweise sogar mal All-Stars. Sonderlich viel erwartete jedoch tatsächlich niemand von ihnen. Doch als Jackson und Harrington im Januar via Trade aus Indiana in die Bay Area kamen, klickte etwas. Speziell Jackson war ein Spieler nach dem Geschmack von Nelson.

Kurz nach dem Trade beorderte Nelson Jackson sowie Davis in eine Bar namens Smitty's Cocktails, wie Jackson später bei NBC Sports Bay Area erzählte. "Wir spielten Shuffleboard und tranken stundenlang Scotch. Als BD und ich sturzbetrunken sind, sagt Nellie: 'Ihr Jungs werdet meine Captains sein. Ihr leitet dieses Team und wir werden Spaß haben.'"

NBA: Der Kader der WeBelieve-Warriors, der 2007 Dirk und die Mavs schockte © imago images 1/20 Don Nelson feiert heute seinen 80. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch! 2007 schockte er als Coach der WeBelieve-Warriors sensationell den Top-Seed Dallas mit Dirk Nowitzki in der ersten Playoff-Runde. SPOX zeigt die Helden der Bay Area von damals. © getty 2/20 STEPHEN JACKSON: Das Herz und die Seele der Warriors. Aus deutscher Sicht war es bitter, wie Captain Jack Dirkules als Small Ball-Vierer kalt stellte, für die Dubs dagegen ein echter Segen. Im Prinzip war er der Draymond Green des damaligen Teams. © getty 3/20 BARON DAVIS: Der Star war aber B-Diddy. Sein Slam über Andrei Kirilenko ging in Warriors-Annalen ein, in den Playoffs legte der Guard 25 Punkte und 6 Assists auf. Nach Streitigkeiten mit Don Nelson wurde er jedoch ein Jahr später getradet. © getty 4/20 JASON RICHARDSON: Es war die letzte Warriors-Saison für den mehrfachen Slam Dunk-Champ. Er komplettierte die "Big Three" der Dubs als guter Shooting Guard und legte 19 Punkte im Schnitt auf. © getty 5/20 MATT BARNES: Der Bad Boy fand erst in der Bay Area sein Glück und profilierte sich mit 27 Jahren endlich als NBA-Spieler. Vor der Saison hatte Barnes erst 10 Dreier getroffen, in den Playoffs waren es 19 in 11 Partien. © getty 6/20 ANDRIS BIEDRINS: Der Fünfer der Dubs. Der Lette begann in 8 der 11 Partien, nahm aber nicht viel Einfluss. Seine beste Phase erlebte der Center erst in den Jahren danach, in den Playoffs legte er je 6 Punkte und Rebounds auf. © getty 7/20 AL HARRINGTON: Wegen Matchup-Problemen war die Rolle von Big Al etwas kleiner, dennoch steuerte der Stretch Big in rund 24 Minuten im Schnitt 10,2 Zähler und 4,6 Rebounds bei. © getty 8/20 MONTA ELLIS: Gleiches galt für Ellis, der als Sixth Man in den Playoffs nicht mehr so wirklich zur Geltung kam. Der damalige Sophomore war mit 39 Prozent aus dem Feld gewohnt ineffizient und verbuchte im Schnitt nur 8,0 Punkte. © getty 9/20 MICKAEL PIETRUS: Noch so ein wichtiger Flügelspieler im System Nellie. Der Franzose spielte seine beste NBA-Saison und versenkte dabei 40 Prozent seiner Dreier in der Regular Season. In den Playoffs spielte aber auch er weniger. © getty 10/20 KELENNA AZUBUIKE: Noch weniger spielte der Rookie, insgesamt nur 16 Minuten. Der Flügelspieler spielte in den folgenden Jahren ein wenig mehr, verschwand aber schon 2012 mit 28 Jahren aus der Liga. © getty 11/20 ADONAL FOYLE: Hinter Biedrins und Harrington nur Center Nummer drei, weswegen für Foyle nur 6 Minuten abfielen. Es war seine zehnte und auch letzte Saison für Golden State. Inzwischen setzt er sich als Philantrop ein. © getty 12/20 SARUNAS JASIKEVICIUS: In Europa ist der Litauer eine Legende, in der NBA spielte der Point Guard nur 138-mal, hinzu kamen vier Kurzauftritte in den Playoffs. Ging nach der Saison wieder nach Europa und ist inzwischen Head Coach bei Zalgiris. © getty 13/20 JOSH POWELL: Ähnlich erging es Big Man Powell, der auch keine Rolle spielte. Er zockt inzwischen in der Big3 - und zwar als Teamkollege von Stephen Jackson. © getty 14/20 PATRICK O'BRYANT: Der Rookie-Center sah unter Nelson keine Sonne und war auch 2010 aus der Liga. Dennoch war O’Bryant lange Zeit weiter aktiv, bis 2019 spielte der 33-Jährige noch in Europa, Puerto Rico und zuletzt in Kanada. © getty 15/20 IKE DIOGU: Aktiv war lange auch noch Diogu (in Südkorea), der in der regulären Saison nach 17 Spielen in einem großen Spielerpaket nach Indiana getradet wurde. © getty 16/20 MIKE DUNLEAVY: Gleiches galt auch für Dunleavy. Der Trade spülte übrigens Jackson, Harrington, Jasikevicius und Powell in die Bay Area sowie Keith McLeod und Troy Murphy nach Indiana. © getty 17/20 RENALDO MAJOR: Der Forward machte nur ein Spiel für Golden State in der regulären Saison und musste dann die nächste Spielzeit wegen Herzproblemen aussetzen. In der Folge tingelte er durch die D-League und den Rest der Welt. © getty 18/20 ANTHONY ROBERTSON: Der Spielmacher durfte während der Saison in 20 Einsätzen immerhin einmal starten, danach folgten nur noch insgesamt 29 Partien für die Knicks und die Bulls. © getty 19/20 HEAD COACH DON NELSON: Die Coaching-Legende der Dubs. Trainierte zuvor die Mavs und kannte daher alle Tricks. Inzwischen wohnt Nellie auf Hawaii, trinkt dort Bier und baut Marihuana an. Er ist zudem der Coach mit den meisten Siegen in der NBA. © getty 20/20 Als Assistant Coach fungierte übrigens der heutige GM der Atlanta Hawks, Travis Schlenk. Nicht nur wechselte die Job-Beschreibung, auch die Haarpracht veränderte sich. Schlenk rockt nun eine Glatze.

"Nellie-Ball" auf der höchsten Stufe

Er sollte Recht behalten. Jackson war nicht nur ein guter Trinkpartner, sondern er brachte auch eine spielerische Komponente, die endgültig "Nellie-Ball" in seiner allerhöchsten Stufe möglich machte. Nelson war nie ein Coach, der Experimente gescheut hätte. In dieser Saison trieb er das Ganze auf die Spitze: Die Warriors spielten oft komplett ohne Bigs, mit einem irrsinnigen Tempo und endlosen Switches, gerade Jackson und Barnes verteidigten dabei immer wieder größere Spieler.

"Sie brachten uns eine Aggressivität, die wir vorher nicht hatten", erinnerte sich Center Adonal Foyle bei SLAM. "Stephen dachte, dass er ein Guard und ein Big Man war - dass er alles tun konnte - und er hat die Leute mitgerissen." Die Dubs beendeten die Saison on fire, gewannen 16 der letzten 21 Spiele und ballerten sich so auf der Zielgeraden noch in die Postseason.

Hier wartete dann das Duell mit dem vermeintlichen Überteam der Regular Season, aber gerade Jackson, der 2003 mit den Spurs Meister wurde, scheute dieses Duell keineswegs. "Es war vielleicht diese Naivität, die uns damals geholfen hat", sagte Nelson. Natürlich war es aber noch mehr als das.