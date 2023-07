NBA: Die schlechtesten Verträge der Free Agency 2016: Erst bezahlt, dann verstoßen

Kein Sommer hat die NBA in jüngerer Vergangenheit so durcheinandergewirbelt wie der von 2016, als der Salary Cap explodierte und das Geld nahezu grenzenlos schien.

Wurde für den Titel gegen die Golden State Warriors mit einem fetten neuen Vertrag belohnt. Machte erst 8,6 und dann 8,3 Punkte im Schnitt, 2018 flüchtete LeBron James zu den Lakers, auch J.R. wurde nicht mehr gebraucht. 2019 wurde er entlassen, ein Jahr später heuerte er bei den Lakers an und gewann als Teilzeitkraft noch einen Ring.

Man kann Howard ja nicht vorwerfen, dass er nicht produktiv wäre. Allerdings wurde er im Anschluss zweimal getradet und einmal entlassen. Bei den Lakers hatte er 2020 sein Happy End und gewann in der Bubble den Titel. Mittlerweile in Taiwan aktiv.

Die Nets forcierten mit einem Offer Sheet diesen viel zu hohen Vertrag - Portland matchte. Einen Sommer später holte ihn Brooklyn per Trade dann tatsächlich, 2019 wurde er dann aber weiter zu den Hawks verschifft - und im Januar 2020 zu den Timberwolves. Wenig später wurde er entlassen - das Ende seiner NBA-Karriere.

In der ersten Saison seines Deals ging nicht übermäßig viel, die zweite verpasste er nach einer Oberschenkel-OP fast komplett. Im Sommer 2019 wurde er zu den Grizzlies getradet, im Februar 2020 ging es weiter zu den Miami Heat.

Platz 9: Evan Turner (Portland Trail Blazers)

Vertrag: 4 Jahre, 70 Millionen Dollar

Spielte 2015/16 in Boston das beste Jahr seiner Karriere und wurde prompt zum Topverdiener. Es hat aber nicht jedes Team Brad Stevens an der Seitenlinie: In drei Jahren bei den Blazers machte er nie mehr als 9,0 Punkte im Schnitt. 2019 wurde er im Tausch mit Kent Bazemore zu den Atlanta Hawks geschickt. Im November 2020 beendete er seine Karriere im Alter von 32 Jahren.