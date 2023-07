NBA Gerüchte: Dallas Mavericks wohl in Trade-Gesprächen wegen Bojan Bogdanovic

Die Dallas Mavericks suchen weiter Wege, um ihr Team via Trade zu verstärken. Berichten zufolge bleibt auch Bojan Bogdanovic von den Detroit Pistons weiter ein Kandidat.

Das meldet Tim Cato von The Athletic, der schreibt, dass Dallas schon im Februar zur Trade Deadline ein Auge auf den Kroaten geworfen hatte. Der 34-Jährige galt als heißer Trade-Kandidat, letztlich behielten die Pistons den Forward aber, weil niemand einen Erstrundenpick auf den Tisch legen wollte.

Laut Cato haben die Mavs und Pistons in der vergangenen Woche die Gespräche wieder aufgenommen. Das Gerüst eines möglichen Trades würde angeblich vorsehen, dass Bogdanovic zusammen mit Point Guard Killian Hayes nach Dallas wechselt, diese würden im Gegenzug Tim Hardaway Jr. und JaVale McGee abgeben. Was sonst noch in einem möglichen Deal wäre, ist unklar.

Sollte es keinen Trade geben, hat McGee wohl dennoch keine Zukunft mehr. Auch Tim MacMahon (ESPN) berichtete kürzlich, dass der Center zum Saisonstart eher nicht mehr im Team stehen wird. Sollte Dallas keinen Trade finden, werden die Mavs den Big Man aller Voraussicht nach entlassen und dessen restliches Geld, was diesem zusteht, über mehrere Jahre verteilen. Über die kommenden zwei Jahre sind das noch 11,7 Millionen Dollar.

Auch Bogdanovic hat in Detroit noch zwei Jahre Vertrag, er wird in diesem Zeitraum 39 Millionen Dollar einstreichen, wobei das letzte Vertragsjahr nur für 2 Millionen garantiert ist. Im Vorjahr legte der Kroate mit durchschnittlich 21,6 Punkten einen neuen Karrierebestwert auf, dazu hat der 34-Jährige über seine Karriere 39,4 Prozent seiner Dreier verwandelt.

