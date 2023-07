NBA: Hole-In-One! Stephen Curry glänzt auch beim Golf

Nach seinem Hole-in-One auf der zweiten Runde hat Superstar Stephen Curry das Promi-Golfturnier in Stateline im US-Bundesstaat Nevada gewonnen.

Der NBA-Profi von den Golden State Warriors setzte sich mit 75 Punkten vor dem früheren Tennisprofi Mardy Fish (73) und Eishockeyprofi Joe Pavelski (alle USA/66) durch.

Curry gelang bei der American Century Championship am letzten Loch durch einen Putt aus gut fünfeinhalb Metern ein Eagle, nach konventioneller Zählweise spielte der Point Guard am Schlusstag auf dem Edgewood Tahoe Golf Course eine 72er-Runde. Fish gelang eine 69, doch das war nicht genug.

"Davon habe ich immer geträumt. Am 18. Loch in einer solchen Situation zu sein und vor solch einem Publikum den Putt zu versenken", sagte Curry: "Zum Glück ist er reingegangen, es ist verrückt." Am Vortag hatte der 35-Jährige auf der siebten Bahn mit dem ersten Schlag ins Loch getroffen.