NBA News: Jaylen Brown nimmt Verantwortung auf sich: "Ich bin zur falschen Zeit zu viel Risiko eingegangen"

Die Boston Celtics haben die 3:1-Serienführung gegen die Philadelphia 76ers verpasst. Einem Dreier von James Harden ist es zu verdanken, dass es nun 2:2 steht. Bei dieser spielentscheidenden Szene wurde Harden von Jaylen Brown zu viel Platz gelassen. Nach dem Spiel haderte Brown mit der Entscheidung, Joel Embiid zu doppeln statt bei seinem Gegenspieler zu bleiben.

Am Ende sind es immer Details, die in knappen Spielen den Unterschied ausmachen. So auch im vierten Spiel der Eastern Conference Semifinals zwischen den Philadelphia 76ers und den Boston Celtics. Hätte Marcus Smart den Buzzerbeater am Ende der regulären Spielzeit getroffen, hätte Boston das Tor für die nächste Runde weit aufgestoßen. Hätte Smart den Buzzerbeater in der Verlängerung eine Zehntelsekunde früher losbekommen, hätte sich das Team von Coach Joe Mazzulla keine Vorwürfe machen müssen. Smarts zweiter Buzzerbeater war erfolgreich, aber eben zu spät. Doch so bitter die Schlussszene war, ausschlaggebend für die Niederlage waren die 53 Minuten vorher und davon speziell die ersten drei Viertel. Das letzte Viertel entschieden die Celtics mit 24:15 für sich, auch in der Verlängerung hielten sie das Spiel offen.

Jayson Tatum schien sein Team mit seinem Dreier zum 115:113 auf die Siegesstraße gebracht zu haben. Auch wenn Tatum mit seinem Arm Tyrese Maxey am Verteidigen gehindert hatte. Für 76ers-Coach Doc Rivers ein klares Foul: "Dass beim Dreier von Jayson Tatum der Push-off nicht gepfiffen wurde, war unglaublich", sagte 76ers-Coach Doc Rivers. "Ich bin ein großer Fan davon, dass die Schiedsrichter nicht über Sieg und Niederlage mitentscheiden, aber die Aktion hätte das Spiel entscheiden können."

Um eine erneute Verlängerung zu vermeiden, benötigten die 76ers einen Dreier. Und vielleicht wäre das Spiel in die zweite Overtime gegangen, wäre Jaylen Brown bei seinem Gegenspieler James Harden in der Ecke geblieben. Stattdessen doppelte er den Ballführenden Joel Embiid gemeinsam mit Jayson Tatum. Umringt von zwei Verteidigern schloss Embiid also nicht selbst ab, passte aus der Zone in die Ecke und fand den freistehenden Harden. Ehe Brown seinen nominellen Gegenspieler am Wurf hindern konnte, war Harden schon in der Wurfbewegung und traf zum 116:115.

"Ich habe die Situation einfach falsch eingeschätzt. Ich bin zur falschen Zeit zu viel Risiko eingegangen. Es war ein großer Wurf von James Harden, aber das ist meine Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung", räumte Jaylen Brown nach dem Spiel ein.

"Ich will einfach gewinnen. Heute war es ein Do-or-Die-Spiel für uns", sagte James Harden hinterher. Mit 42 Punkten (16/23 FG), 9 Assists und 8 Rebounds schrammte er sogar knapp an einem 40-Punkte-Triple-Double vorbei. Nach 45 Punkten im ersten Spiel ließ Harden in Spiel zwei 12 und in Spiel drei 16 Punkte folgen. In der Serie steht er damit bei 28,75 Punkten.