NBA Playoffs: James Harden versenkt Boston Celtics: Er kann es dann doch noch - manchmal

In Abwesenheit von Joel Embiid brauchten die Philadelphia 76ers mehr Produktion von James Harden und dieser lieferte. Es war eine Erinnerung, dass Harden durchaus noch fähig ist, der beste Spieler auf dem Feld zu sein - zumindest in Teilen.

Rockets-Harden ist zurück - zumindest mal für ein Spiel. Mit 45 Punkten und sieben verwandelten Dreiern führte der frühere MVP die Sixers zu einem überraschenden Auftaktsieg in Boston und übernahm dabei die offensive Last an einem Abend, an dem Joel Embiid mit einer Knieverletzung erneut zuschauen musste. "Es ist eine Weile her, dass ich mal wieder in diesem Modus war", meinte Harden nach der Partie. "Wisst ihr, was ich meine? Ich konnte einfach aggressiv sein, werfen und machen, was ich wollte. Das tat gut, weil ich weiß, dass ich es kann und meinem Team eine Chance gegeben habe, zu gewinnen." Nicht nur das. Harden versenkte acht Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Wurf, es war der zweite Volltreffer innerhalb einer Woche, nachdem er noch vor einigen Tagen in Las Vegas dabei erwischt wurde, wie er jemandem eine Backpfeife nach einer hitzigen Diskussion an der Hintertür eines Casinos gab. Auch das ist eben Vintage Harden.

© getty Und egal, was abseits des Feldes passierte, auf dem Court lieferte er. Er alleine sorgte dafür, dass die Sixers nicht schon im ersten Viertel den Anschluss verloren, als Boston 17/20 aus dem Feld traf und Harden dies mit Jump Shot um Jump Shot konterte. 30 Würfe nahm der Guard in gut 39 Minuten, 26 davon waren Sprungwürfe, von denen er starke 15 traf. Harden fühlte es wie zu besten Zeiten und limitierte sich nicht selbst wie in früheren Zeiten. In der Serie gegen Brooklyn war Harden noch unterirdisch aus dem Zweierbereich. Er zog zum Korb, konnte sich aber meist nicht genug Freiraum verschaffen und verlegte Versuch um Versuch oder wurde von den Nets abgeräumt. 4/17 traf Harden in der Restricted Area, 3/13 bei Floatern - schlichtweg katastrophale Werte. Und gegen Boston? Da machte Harden genau das, was er seit seinem Trade nach Houston so gut es ging vermied. Harden attackierte, stoppte auf Höhe der Freiwurflinie ab und setzte zum Stepback an. Der Lohn war eine Quote von 5/8, was eben auch effiziente Offense sein kann, 1,25 Punkte pro Play um es genau zu nehmen. Sixers-Boss Daryl Morey wird es zu schätzen wissen. Überhaupt nahm Philly als Team 42 Würfe zwischen Restricted Area und Dreierlinie, das sind 47 Prozent aller Abschlüsse. Hat Morey dieses Team tatsächlich zusammengestellt? Wie dem auch sei, der Erfolg gibt den Sixers in diesem Fall recht. Es hilft eben doch, wenn man den Ball durch den Korb fliegen sieht. Es schafft Rhythmus und diesen hatten die Sixers.