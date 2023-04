NBA Playoffs - LeBron James von Dillon Brooks verhöhnt: "Es ist mir egal, er ist alt"

Dillon Brooks verteidigte für die Memphis die meiste Zeit LeBron James. Der King erzielte zwar 28 Punkte, dennoch verloren die Los Angeles Lakers. Brooks hatte im Anschluss einige Worte für den vierfachen MVP übrig.

Über das komplette Spiel hatte Brooks versucht, James zu entnerven. Als er nach dem Spiel gefragt wurde, wie es war, einen der besten Spieler aller Zeiten zu ärgern, antwortete dieser wie folgt: "Es ist mir egal, er ist alt. Ich stichele gerne und respektiere niemanden, solange dieser mir nicht 40 Punkte eingeschenkt hat."

Das schaffte James nicht (34 Punkte waren James' beste Ausbeute gegen Memphis mit Brooks im Jahr 2017), der Forward war dennoch mit 28 Punkten (12/23, dazu 12 Rebounds) der beste Scorer der Gäste, welche in Spiel 2 nur auf magere 93 Zähler kamen. Auch Brooks hatte daran seinen Anteil: "Ich bin stolz darauf, was ich in der Defense mache und nehme es mit jedem auf", so der Kanadier.

LeBron schien die Herausforderung anzunehmen. Mitte des dritten Viertels traf der 38-Jährige einen Fadeaway-Jumper über Brooks und hatte im Anschluss einige Worte für den Grizzlies-Guard übrig. "Ich habe das erwartet, allerdings erst in Spiel 4 oder 5", sagte Brooks. "Er wollte aber etwas nach meinem vierten Foul sagen. Er hätte das früher machen sollen." Brooks musste schließlich mit Foulproblemen auf die Bank, traf aber im vierten Viertel gleich zwei Dreier für Memphis.

Der Kanadier fügte ebenfalls an, dass er lieber gegen einen jüngeren LeBron angetreten wäre, da dies eine "schwierigere Aufgabe" gewesen wäre. "Er ist eine Legende", meinte Brooks, nannte James nun aber einen "normalen Basketballspieler. (...) Er ist nicht mehr auf dem Level, wie damals in Cleveland oder Miami. Ich hätte es gerne selbst erlebt, aber ich muss mich jetzt damit zufriedengeben. Mal sehen ob er nun das Eins-gegen-Eins sucht oder lieber am Perimeter steht und Dreier nimmt."

Nach eigener Aussage glaubte Brooks auch, dass er LeBron trotz körperlicher Nachteile auslaugen könne. Zu Spiel 3 bleibt zumindest noch eine kleine Pause (Sonntag, 4 Uhr deutscher Zeit), danach geht die Serie im Zwei-Tages-Rhythmus weiter.

NBA Playoffs - Grizzlies vs. Lakers: Die Serie in der Übersicht

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 21 Uhr Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 112:128 2 20. April 1.30 Uhr Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 103:93 3 23. April 4 Uhr Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 4 25. April 4 Uhr Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 5 27. April tba Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 6* 29. April tba Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 7* 1. Mai tba Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers

* falls benötigt