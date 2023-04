NBA Playoffs - Golden State Warriors stützen suspendierten Draymond Green

Draymond Green wird den Golden State Warriors in Spiel 3 gegen die Sacramento Kings nach seinem Tritt gegen Domantas Sabonis fehlen. Die Verantwortlichen der Warriors stellen sich jedoch geschlossen hinter den polarisierenden Star der Dubs.

"Wir kennen solche Situationen", sagte Warriors-GM Bob Myers auf einer Pressekonferenz am Mittwoch über die Sperre von Green für Spiel 3. "Die Entscheidung steht, daran gibt es nichts zu rütteln. Man kann darauf reagieren, wie man möchte, man kann dagegen aber nichts machen. Er wird nicht spielen und deswegen ist es egal, was wir darüber denken."

Laut Myers habe man mit Green bereits gesprochen und diesem geraten, die Entscheidung zu schlucken, auch weil der Forward von der Liga mit Argusaugen beäugt wird. So schrieb die NBA in ihrem Statement, dass bei der Suspendierung auch frühere Vorfälle rund um Green eine Rolle gespielt hätten.

Das bestätigte auch Joe Dumars, Head of Basketball operations der NBA, gegenüber Adrian Wojnarowksi von ESPN. Warriors-Coach Steve Kerr verteidigte dagegen seinen Schützling. "Er will immer gewinnen und wir wissen alle, dass er es manchmal übertreibt. Das wird auch nicht aufhören. Ich werde jetzt nicht meinen Arm um ihn legen und so sagen, dass er das sein lassen soll. So funktioniert das nicht."

Warriors-GM über Green: "Ein komplizierter Typ"

Auch Myers schlug in eine ähnliche Kerbe: "Gewinnen ist nicht einfach, es gibt immer Reibung. Natürlich hat er eine Linie überschritten und er hat seine Strafe erhalten. Draymond ist nicht perfekt, aber ich habe in meinem Leben noch keinen perfekten Menschen getroffen. Er ist einer der Gründe, warum wir in den vergangenen Jahren so viel gewonnen haben. (...) Seine Fehltritte sind bestens belegt und jedes Mal, wenn einer dazukommt, hoffe ich, dass er daraus lernt."

Myers betonte auch noch einmal die Wichtigkeit des werdenden Free Agents. "Wenn wir darüber sprechen, was er für die Organisation geleistet hat, dann gibt es nichts zu diskutieren. Ohne ihn hätten wir keine Titel gewonnen, aber er ist manchmal ein komplizierter Typ."

In diesen Playoffs steht der amtierende Champion aber bereits mit dem Rücken zur Wand. Die ersten beiden Spiele in Sacramento wurden verloren, nun müssen die Dubs vier der nächsten fünf Partien gewinnen, um noch in die Conference Semifinals einzuziehen. Spiel 3 steigt in der kommenden Nacht um 4 Uhr deutscher Zeit.

NBA Playoffs - Kings vs. Warriors: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 2.30 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 126:123 2 18. April 4 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 114:106 3 21. April 4 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 4 23. April 21.30 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 5* 27. April tba Sacramento Kings Golden State Warriors 6* 29. April tba Golden State Warriors Sacramento Kings 7* 1. Mai tba Sacramento Kings Golden State Warriors

* falls benötigt