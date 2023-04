NBA News: Draymond Green von den Golden State Warriors für Tritt gegen Domantas Sabonis für ein Spiel gesperrt

Draymond Green von den Golden State Warriors ist von der NBA gesperrt worden. Der Forward muss nach seinem Tritt gegen Domantas Sabonis in Spiel 2 die kommende Partie gegen die Sacramento Kings aussetzen.

Das gab die NBA in einem Statement bekannt. Demnach habe auch die Vergangenheit und frühere Vergehen für "unsportliches Verhalten" beim Strafmaß eine Rolle gespielt. Der 32-Jährige erhält für Spiel 3 auch nicht sein Gehalt. Laut Shams Charania (The Athletic) wurden die Warriors von dieser Entscheidung überrascht, sie rechneten wohl nur mit einer Geldstrafe für den Forward.

Green wurde im vierten Viertel bei der Pleite der Warriors in Sacramento mit einem Flagrant-2-Foul ejected, nachdem er dem am Boden liegenden Domantas Sabonis auf die Brust gestiegen war, nachdem der Litauer Greens Knöchel festgehalten hatte. "Ich wollte mich schützen, nachdem ich gefallen war und dann ist das passiert", erklärte Sabonis die Situation. "Für so etwas ist in unserem Spiel kein Platz."

Der Litauer wurde direkt nach dem Spiel untersucht und konnte eine Verletzung vermeiden. Green selbst versuchte sich nach der Partie zu verteidigen. "Zum zweiten Mal in dieser Serie wurde mein Bein festgehalten und die Refs haben einfach nur zugeschaut", so Green. "Ich muss irgendwo hin mit meinem Fuß, da bin ich nicht wirklich flexibel. Ich kann nicht so weit laufen, wenn jemand mein Bein festhält."

Für die Warriors ist das ein weiterer Rückschlag, nachdem der amtierende Champion beide Spiele in Sacramento verlor und nun vier der kommenden fünf Partien für sich entscheiden muss, um die Serie noch zu gewinnen. Noch nie lagen die Dubs in der Ära Curry in einer Serie mit 0-2 hinten. Green verpasste für die Warriors in dieser Saison neun Partien, nur drei davon konnten die Dubs für sich entscheiden. Über die Saison legte der Forward 8,5 Punkte, 7,2 Rebounds sowie 6,7 Assists im Schnitt auf.

NBA - Kings vs. Warriors: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 2.30 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 126:123 2 18. April 4 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 114:106 3 21. April 4 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 4 23. April 21.30 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 5* 27. April tba Sacramento Kings Golden State Warriors 6* 29. April tba Golden State Warriors Sacramento Kings 7* 1. Mai tba Sacramento Kings Golden State Warriors

* falls benötigt