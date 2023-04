NBA Lottery: Tiebreaker entschieden - endgültige Draft-Reihenfolge steht fest

Die endgültige Reihenfolge für den NBA-Draft am 22. Juni steht fest: Die NBA gab in der Nacht auf Dienstag das Ergebnis der Tiebreaker zwischen Teams mit gleicher Bilanz in der Regular Season bekannt. Freuen durften sich vor allem die Houston Rockets.

Gleich sechs Situationen gab es, in denen zwei oder mehrere Teams nach den 82 Spielen der gerade abgelaufenen Regular Season die gleiche Bilanz aufwiesen. In welcher Reihenfolge benannte Teams dann draften dürfen, wird nicht durch sportliche Kriterien wie die Bilanz in den direkten Duellen oder ähnliches entschieden. Die Reihenfolge wird einfach ausgelost.

Nachdem die NBA die Ergebnisse dieser Auslosung nun bekanntgab, dürfte vor allem in Houston der Jubel groß gewesen sein: Die Rockets hatten die gleiche Bilanz wie die San Antonio Spurs hingelegt (22-60), dürfen nun aber vor den Spurs wählen, sollten beide in der Lottery keinen Erfolg haben.

Wichtig: Die Chancen in der Lottery, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai ausgetragen wird, haben sich dadurch nicht geändert. Sowohl die Rockets als auch die Spurs bleiben bei jeweils 14 Prozent auf den Top-Pick und damit wohl auf Supertalent Victor Wembanyama.

NBA Draft: Die Ergebnisse der Tiebreaker im Überblick

Rockets (2.) gewinnen Tiebreaker gegen Spurs (3.)

Pacers (7.) gewinnen Tiebreaker gegen Wizards (8.) - damit bekommt Indiana in der Lottery genau eine mögliche siegreiche Kombination mehr (insgesamt 1.000)

Bulls (11.) gewonnen Tiebreaker gegen Thunder (12.) - Chicago bekommt in der Lottery eine Kombination mehr

Heat (18.) gewinnen Tiebreaker gegen Warriors (19.) und Clippers (20.)

Suns (21.) gewinnen Tiebreaker gegen Nets (22.)

Grizzlies (25.) gewinnen Tiebreaker gegen Cavaliers (26.)

NBA Draft: Die Wahrscheinlichkeiten der Lottery