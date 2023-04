NBA, Draft Lottery: So stehen die Chancen der Dallas Mavericks auf Victor Wembanyama

Die Regular Season ist beendet und so stehen nicht nur die Teilnehmer für die Postseason fest, sondern auch die Reihenfolge vor der Draft Lottery. Hier gibt es die Wahrscheinlichkeiten der 14 schlechtesten Teams der Saison im Rennen um Mega-Talent Victor Wembanyama.

Bevor wir alle Wahrscheinlichkeiten listen, gibt es ein paar Regeln zu beachten.

Die exakten Wahrscheinlichkeiten stehen noch nicht fest, sie hängen auch von den Ergebnissen des Play-In-Tournaments ab. Sollte zum Beispiel Chicago als Zehnter im Osten die Playoffs erreichen, nehmen sie an der Lottery nicht mehr teil, stattdessen rückt Miami oder Atlanta nach, da eines der beiden Teams dann die Postseason verpasst hätte. Sie übernehmen dann aber nicht die Position der Bulls, sondern reihen sich gemäß ihrer Bilanz an. Derzeit liegt Chicago an Position 12, die Hawks dagegen an 15. In diesem Falle würde Utah profitieren, die auf Platz 13 rangieren.

Haben zwei Teams die gleiche Bilanz, wird es in den kommenden Wochen einen Münzwurf geben. Letztlich erhalten beide Teams dann die gleiche Anzahl an Kugeln, es wird dabei ein Durchschnitt gebildet.

Draft Lottery: Welche Picks sind noch in Gefahr?

Lediglich die Dallas Mavericks müssen wirklich zittern, da ihr Erstrundenpick nur Top-10-geschützt ist. Rutschen die Mavs also in der Lottery um einen Spot nach unten, hat dies drastische Folgen. Sie würden ihren Pick komplett an die Knicks verlieren.

Die Bulls stehen zwar im Play-In, sollten sie aber nicht in die Playoffs kommen, nehmen sie an der Lottery teil. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden aber die Magic für Chicago ziehen (der Vucevic-Trade), es sei denn, die Lottery-Götter sind mit den Bulls. Der Pick ist Top-4-geschützt, eine Restchance auf Wembanyama bleibt also.

Die Minnesota Timberwolves haben ihren Pick an die Utah Jazz (ungeschützt) abgegeben. Wir erinnern uns an den Gobert-Trade.

Und dann sind da noch New Orleans und die Lakers. Die Pelicans können ihren Pick mit Los Angeles tauschen. Die Wahrscheinlichkeit für New Orleans ist also durchaus hoch, dass sie einen Lottery Pick bekommen.

Und hier sind dann die derzeitigen Wahrscheinlichkeiten der 14 Teams, welche Stand jetzt an der Lottery teilnehmen werden. An dieser Stelle sei euch auch noch einmal der große Mock Draft für die kommende Ziehung ans Herz gelegt. Die Draft Lottery findet am 14. Mai traditionell in Chicago statt.

NBA Draft: Die Wahrscheinlichkeiten der Lottery