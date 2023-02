NBA News - Kyrie Irving und Kevin Durant verteidigen Trade-Wünsche: "Großartig für die Liga"

Kyrie Irving und Kevin Durant sehen es nicht als Problem für die Liga, dass Stars ihr Team um einen Trade bitten. "Ich glaube, es ist ehrlich gesagt großartig für die Liga", erklärte Durant am Samstag im Rahmen des All-Star-Wochenendes.

"Es bringt mehr Augen auf die Liga, mehr Leute sind begeistert", erklärte Durant und führte aus: "Die Tweets die ich bekomme, die News, dass ich getradet werde, dass Kyrie getradet wird - es bringt der Liga einfach mehr Aufmerksamkeit und das bringt Geld."

"Mannschaften traden und verpflichten Spieler schon seit langer Zeit", sagte Durant: "Wenn ein Spieler nun mitbestimmen kann, wo er hingeht, und dass er als Free Agent wechselt, ist halt Teil des Spiels. Das macht das Ganze aufregender."

Durant wurde vor der Trade Deadline am 9. Februar von den Brooklyn Nets zu den Phoenix Suns geschickt, sein ehemaliger Teamkollege Irving von den Nets zu den Dallas Mavericks. "Es ist eine schlechte Situation", betonte Irving: "Warum hat nicht jeder die Möglichkeit, um einen Trade zu bitten? Wann wurde es so schrecklich, eine gute Geschäftsentscheidung zu treffen für sich und seinen Seelenfrieden?"

Irving hatte bereits im vergangenen Sommer um einen Trade gebeten, bekam diesen Wunsch damals jedoch noch nicht erfüllt. "Man wird nicht mit jedem Arbeitgeber auskommen", sagte der 30-Jährige: "Wenn mam also die Chance hat, wo anders hinzugehen und es auf eine legale Weise macht, sehe ich kein Problem damit."

Kyrie Irving: "Geht um mein Leben"

"Die Spekulationen und Narrative dieser Unterhaltungsbranche lassen das Ganze als eine höhere Priorität erscheinen, als es ist", führte Irving aus: "Es geht hier nämlich um mein Leben. Wenn man so hart arbeitet wie ich oder irgendjemand anders in seinem Beruf, sollte man meiner Meinung nach die Freiheit haben, dorthin zu gehen, wo man gewollt ist, gefeiert wird und sich wohlfühlt."

Der Commissioner der Liga, Adam Silver, schätzt die Situation jedoch teilweise anders ein. Angesprochen auf die Situation wies er auf den Tarifvertrag (CBA) zwischen Liga und Spielern hin, der öffentliche Trade-Forderungen verbietet. Trade-Wünsche, die an die Öffentlichkeit geraten, bezeichnete er als "zerstörend für das System".

Silver räumte jedoch ein, dass ein Trade eine gute Lösung sein kann. "Man will Teams in Situationen haben, in denen sie einen Rebuild starten können oder schlaue Manöver einleiten können, oder ehrlich gesagt auch, für Spieler und Teams aus einer schlechten Beziehung rauszukommen", sagte er und fügte an: "Man muss einen guten Kompromiss finden. Spieler sollten ihre Verträge in Ehren halten, aber ein gewisses Maß an Wechseln ist gut."