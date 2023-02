NBA, All-Star-Samstag: Mac McClung gewinnt den Dunk Contest mit vier spektakulären Runden

Heute werden sich die Fans des Dunk Contest nicht beschweren, denn Mac McClung hat eine Show geliefert! Bei seinen drei spektakulären und kreativen Dunks hat er nur einmal weniger als eine 10 von den Juroren bekommen.

Der Dunk Contest war im Modus unverändert, hatte nach den wenig überzeugenden Auftritten des Vorjahres jedoch etwas zu beweisen. Und das tat er! Alle vier Spieler durften zwei Dunks zeigen, Trey Murphy III und McClung zogen mit der höchsten Punkteanzahl ins Finale ein. Dort durften beide erneut zweimal ran.

© getty Dunk Contest, 1. Runde: Trey Murphy III Murphy III nahm kreativ seinen Mitspieler ins Boot, der sich schon am All-Star-Freitag als Showman bewiesen hat. Er ließ sich erst von Jose "Grand Theft" Alvarado den Ball klauen, der Guard brachte ihn jedoch übers Backboard gezielt zurück in die Hände seines Forwards. Der nahm dunkend an und drehte sich 360 Grad um die eigene Achse, bevor er es krachen ließ. Die Jury belohnte dies mit 46,6 Punkten. Dunk Contest, 1. Runde: Jericho Sims Sims hatte als Big Man eine schwierige Ausganssituation, mit einem Tribut an eine Legende wie Vince Carter konnte er sich jedoch beliebt machen. Der Dunk an sich wirkte jedoch nicht ganz gelungen. Sims haute den Ball recht unspektakulär mit zwei Händen in den Ring, dort wollte er dann scheinbar beide seine Ellbogen unterbringen. Das klappte jedoch nur mit dem rechten auf Anhieb, in der Zeitlupe war er dann beim Nachfassen zu sehen, um den zweiten Ellbogen weiter reinzubringen. Mit den Augen war er dennoch auf Höhe des Ringes, er bekam 47,6 Punkte.

© getty Dunk Contest, 1. Runde: Kenyon Martin Jr. Bei Martin Jr. klappte es erst im dritten Versuch, das sorgte vermutlich für kleine Abzüge. Denn die Schwierigkeit des Dunks war schon früh zu erkennen, dementsprechend war der Erfolg durchaus beeindruckend. Sein Mannschaftskollege Jae'Sean Tate stand unter dem Brett und warf den Ball knapp unter Ringhöhe hoch, Martin Jr. kam mit Anlauf, fing den Ball auf der linken Seite des Rings, tauche unter ihm durch und haute ihn dann von rechts über seinen Kopf rein. In Realzeit war es schon zu erahnen, in der Zeitlupe wurde bestätigt: Der Highflyer musste aufpassen, dass er nicht seinen Kopf an den Ring haute. Die Schwierigkeit wurde nicht so belohnt wie Martin Jr. es vermutlich erhoffte, es gab 46.0 Punkte. Dunk Contest, 1. Runde: Mac McClung Hui, Kreativität, perfekte Ausführung und natürlich jede Menge Air Time - das war direkt ein Hammer von McClung! Mit dem linken Fuß auf dem linken Rand des Halbkreises unter dem Ring war ein Helfer beim Dunk leicht in die Knie gebeugt, auf seinen Schultern ein Teenager leicht gebückt mit dem Ball über seinem Kopf. So die Ausgangslage. McClung kam mit Anlauf an, sprang ohne sich abzustützen über die Konstruktion aus Menschen, nahm den Ball und tippte ihn mit beiden Händen ans Brett, bevor er ihn über seinen Kopf rüber als Reverse-Dunk durch die Reuse knallte. Die Reaktionen in der Menge ließen es erwarten, die Jury bestätigt: 50 Punkte, mehr geht nicht!

© getty Dunk Contest, 2. Runde: Kenyon Martin Jr. Auch in der zweiten Runde ging es direkt kreativ weiter, auch beim Material. Martin Jr. ließ sich von zwei Männern in Kitteln einen schwarzen Ball bringen, der offenbar frisch aus dem 3D-Drucker kam. Als er die Kugel aus dem Gefäß nahm, war noch Dampf zu sehen! Martin Jr. schien sich jedoch wieder einen etwas zu schwierigen Dunk überlegt zu haben, vielleicht hat er auch zu wenig geübt mit seinem Vater als Passgeber. Martin Sr. warf den Ball ans Backboard, doch Martins ersten zwei Versuche klappten nicht. Er schien einen Eastbay-Dunk zwischen den Beinen mit Drehung zu versuchen, am Ende begnügte er sich mit einem Reversedunk nach Alley-Oop übers Brett, bei dem er den Ball in der Luft runter zu seinen Füßen nahm und wieder hochzog. Das war nicht zum ersten Mal beim Dunk Contest zu sehen, dennoch wurde es mit 47,2 Punkten belohnt. Dunk Contest, 2. Runde: Trey Murphy III Der zweite Dunk von Murphy III war beeindruckend, aber schwer zu beschreiben. Er lief frontal an, pumpte den Ball hinter seinen Kopf, drehte sich in der Luft um 180 Grad und haute ihn dann mit dem Rücken zum Brett über seinen Kopf rein. 49,4 Punkte!

© getty Dunk Contest, 2. Runde: Jericho Sims Sehr viel Selbstvertrauen, aber das ging vielleicht nach hinten los. Sims ließ einen großen Zettel an das Netz anbringen, bevor er einen ähnlichen Dunk wie in der ersten Runde zeigte. Wieder lief er frontal an und dunkte an sich eher unkreativ, bevor er wieder den Ellbogen in den Ring stopfte, diesmal nur den rechten. Damit holte er dann den Zettel vom Netz, der sich nicht direkt auseinander falten ließ. Nach ein paar etwas unangenehmen Sekunden zeigte Sims der Jury dann die Schrift: Eine 50. Der Zettel war etwas zerrissen, wie auch seine Wertung: 47,8 Punkte kriegte Sims immerhin, etwas überraschend hoch. Dunk Contest, 2. Runde: Mac McClung McClung war noch nicht fertig! Diesmal lief er von der rechten Seite an, täuschte einen Reverse-Dunk an, bevor er sich um 360 Grad drehte. Die Reaktion der Spieler war wieder eindeutig, auch Juror Jamal Crawford zeigte direkt 50 Punkte an mit den Schildern. Das gaben auch vier Juroren, nur Lisa Leslie entschied sich für eine 49. Das ergibt 49,8 Punkte für McClung!

© getty Dunk Contest, Finale: Trey Murphy III Die Schwierigkeit war nicht zu leugnen, doch mit dieser Aktion hätte Murphy III wohl eher den Alley-Oop-Contest gewonnen, falls es Mal einen für die Assistgeber gibt. Der Pass war nämlich die größte Hürde, der Forward warf den Ball im Sprung zwischen den Beinen hoch, bevor er weiter lief und den Ball mit einem Reverse-Dunk unterbrachte. Der Abschluss war jedoch nichts Verrücktes für einen Dunk Contest, die Punktzahl von 48,8 erneut überraschend hoch. Dunk Contest, Finale: Mac McClung McClungs finaler Geniestreich erinnerte leicht an seinen ersten des Abends, der Unterschied war dennoch groß genug. Ein Mann stand leicht rechts vom Korb und hielt den Ball hinter seinen Kopf, McClung sprang ohne Abstützen über ihn. Er nahm den Ball mit zwei Händen, drehte sich in der Luft mit dem Rücken zum Korb, pumpte einmal hoch und runter, und haute den Ball dann krachend hinter seinem Kopf rein. Diesmal war auch Leslie überzeugt, 10 von allen Seiten.