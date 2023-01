NBA: Siegesserie der Dallas Mavericks endet mit Abreibung gegen Boston Celtics - Luka Doncic wirkt krank

Die Boston Celtics beenden die Siegesserie der Dallas Mavericks abrupt mit 124:95 und stellen das zuvor heißeste Team der Liga ganz kalt. Luka Doncic hatte wenig Wurferfolg, während Jayson Tatum ein für ihn ungewöhnliches Spiel machte.

Dallas Mavericks (22-17) - Boston Celtics (27-12) 95:124 (BOXSCORE)

Mit 8 Treffern bei 22 Würfen aus dem Feld für 29 Punkte war es nicht der beste Abend für Tatum als Scorer, doch er sammelte zudem 14 Rebounds und spielte 10 Assists. Damit verbuchte er das erst zweite Triple-Double seiner Karriere. Jaylen Brown zog nach mit 19 Zählern und 7 Rebounds.

Auf der Gegenseite gab es kaum Erfolge, die Mavericks verloren zum ersten Mal seit dem 19. Dezember vergangenen Jahres. Doncic spielte erstmals in dieser Saison weniger als 5 Assists, er ging am Ende des dritten Viertels schon endgültig auf die Bank mit 23 Punkten bei 7/23 aus dem Feld (0/6 Dreier) und nur 3 direkten Vorlagen bei 4 Turnover. Überhaupt lief der Ball nicht gut bei Dallas mit 15 Assists, eng verteidigte Dreier fielen dann auch kaum (7/32).

Keiner der Mavs-Starter war deutlich besser aufgelegt, Christian Wood war immerhin stark am offensiven Brett mit 5 seiner 12 Rebounds sowie 12 Punkten. Nach mickrigen 2 Bankpunkten in der ersten Halbzeit lieferten Jaden Hardy (15, 3/3 Dreier) und Dwight Powell (10, 5/6 FG, 8 Rebounds) im zweiten Durchgang zumindest gute Unterstützung von der Bank kommend.

Doch die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon entschieden, Boston führte schon im dritten Viertel zwischenzeitlich mit +20 . Malcolm Brogdon (15, 3/5 Dreier) und Grant Williams (12) brachten sich von der Bank kommend gut ein.

Luka Doncic wirkt angeschlagen

Nach einer unglaublichen Serie von sechs Spielen mit mindestens 32 Punkten ließen sich bei Doncic während des Spiels immer wieder leichte Symptome von einer leichten Krankheit vermuten, nach einem Zusammenprall schien der Star der Mavs mit einem Hustenanfall zu kämpfen.

Dennoch blieb er nicht für längere Zeit als in der ersten Halbzeit gewohnt draußen, zur Pause stand er auch bereits bei 20 Punkten. Das lag eher an 8 von 10 Treffern von der Freiwurflinie als seiner Quote von 6/15 aus dem Feld.

Im dritten Viertel nahmen die Celtics kurioserweise nur zwei Feldwürfe innerhalb der Dreierlinie, mit vier Distanztreffern und einigen Freiwürfen sowie ihrer starken Defense bauten sie ihre Führung dennoch weiter aus. Nach 36 gespielten Minuten stand es 89:65 für Boston, der Schlussabschnitt bestand hauptsächlich aus Garbage Time.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Celtics