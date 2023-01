NBA-All-Star-Voting - Zwischenstände: Diese Stars liegen bei den Fans ganz vorne

Die NBA hat einen ersten Zwischenstand des Fan-Votings zum All-Star Game 2023 in Salt Lake City, Utah veröffentlicht. SPOX zeigt Euch die Top 10 der Guards und Forwards aus dem Osten und Westen.

Zwischen dem 17. und 19. Februar findet das All-Star-Weekend in der Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City statt. Erstmals seit 1999 kommt das Spektakel wieder nach Utah. Dann folgt wie gewohnt das All-Star Game auf Celebrity Game und NBA Rising Stars am Freitag und die State Farm All-Star Saturday Night mit Skills Challenge, 3-Point Contest und den Slam-Dunk-Contest am Samstag.

Doch wer ist dabei? Ab dem 20. Dezember dürfen die NBA-Fans abstimmen, bis zum 22. Januar um 5.59 Uhr ist das Voting freigeschaltet. In diesem Zeitraum darf täglich abgestimmt werden, an sechs Tagen gilt "3-for-1" - die Stimmen zählen demnach erstmals dreifach.

Dreimal werden die Fans über die Zwischenstände informiert, zum ersten Mal nun am 5. Januar. Am 26. Januar stehen die Starter fest, am 2. Februar auch die Reservisten. Das Fan-Voting macht 50 Prozent des Ergebnisses aus, auch Spieler und Medienvertreter haben Mitbestimmungsrecht bei den Startern (je 25 Prozent).

Die Reservisten werden hingegen von den 30 Head Coaches gewählt, während Commissioner Adam Silver für mögliche Nachrücker zuständig ist.